Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläinen pitää puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) kommenttia erikoisena. STT:n mukaan Niinistö sanoi, että Yle on aiheuttanut vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteisiin uutisankallaan kaksoiskansalaisten kohtelusta Puolustusvoimissa.

– Olen väärä ihminen kommentoimaan sitä, mitä hän tarkoittaa.

– Me seisomme edelleen uutisen takana. Se perustuu luotettaviin lähteisiin, Venäläinen sanoo Lännen Medialle.

Yle uutisoi tiistaina, että Puolustusvoimissa on toimittu jo jonkin aikaa niin, ettei Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisia ole otettu töihin, jos kaksoiskansalaisuus on tullut ilmi työhön pyrkivän turvallisuusselvityksessä. Ylen mukaan myös varusmiespalveluksessa olevien Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisten koulutusta on rajoitettu, jos tehtävissä voi päästä käsiksi turvallisuuden kannalta merkittäviin tietoihin.

Niinistö sanoi tiistai-illalla pitävänsä mahdollisena, että Yle on joutunut informaatiovaikuttamisen uhriksi.

– Toivoisin Niinistön perustelevan voimakkaita väitteitään, Venäläinen sanoo.

Venäläisen mukaan Yle seuraa tilannetta ja tekee tarvittaessa jatkojuttuja kaksoiskansalaisuusaiheesta.

Riikka Venäläinen, mitä nyt julkisuudessa käytävä keskustelu kertoo Ylen luottamuksesta tällä hetkellä?

– On kiinnostavaa, että nyt puhutaan jälleen kerran Ylestä, kun tässä on tärkeä, iso aihe, kaksoiskansalaisuus. Se on relevantti kysymys Suomen kokonaisturvallisuuden kannalta.

– Tämä on kiinnostava keskustelunaihe eikä se, mitä Yle on tehnyt ja ei, hän sanoo.

LAURA MYLLYMÄKI / LÄNNEN MEDIA