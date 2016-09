Miksi moinen ratkaisu, Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvo?

– Median, ja myös television, käyttö muuttuu lujaa vauhtia kohti verkkoa. Osa yleisöstä on jo nyt aika lailla verkkotelevision piirissä. Nyt tehtävä muutos luo edellytyksiä sille, että Yle on vahva myöskin siinä toimintaympäristössä, jossa televisio on läsnä sekä perinteisessä kanavajakelussa että verkossa.

Miten homma toimii käytännössä?

– Kanavapaikka 5 säilyy. Fem on jo sillä kanavapaikalla, ja Yle Teema muuttaa samalle paikalle. Nämä kaksi brandia säilyvät siellä. Jos tähän mennään, aletaan rakentaa niitä yksityiskohtia sillä aikataululla, että palvelu voisi avautua ensi vuoden loppukeväästä.

– Käytännössä ohjelmapaikka toimisi niin, että Femin ohjelmistot ovat alku- ja keski-illassa, ja Teeman ohjelmistot myöhäisemmässä keski-illassa sekä myöhäisillassa. Kapulaa vaihdetaan siinä kahdeksan–yhdeksän välillä.

Kuinka paljon kanavien ohjelmamäärä vähentyy, ja meneekö jako tulevaisuudessa 50/50?

– Kanavilla on nytkin uusia ohjelmia ja uusintoja. Tämä uudistus ei vaikuta ensilähetysten määrään, joka perustuu siihen, kuinka paljon Yle niitä pystyy tekemään.

– Kaikki ensilähetykset: kotimainen, hankittu kotimainen ja hankittu ulkomainen ohjelmisto, joka pystytään muutoin resursoimaan, tullaan edelleenkin näyttämään näillä kanavilla. Uusinnat primetimessa vähenevät, ja uusintojen kulutus siirtynee Yle Areenaan, koska ohjelmat ovat katsottavissa siellä.

Tuleeko TV1:n ja TV2:n sisältöön muutoksia?

– TV1:n asiakkuus- ja profiililupaus säilyy jotakuinkin entisellään. Jos jotakin, niin kanava painottuu vielä enemmän ajankohtaisuuteen ja informointiin sekä asiaohjelmiin.

– Kakkosen profiilia muutetaan ehkä jonkun verran enemmän kohti livemäisyyttä ja tapahtumatelevisiointia. Se tulee muuttamaan jonkin verran kakkosen profiilia, mutta kakkonen jatkaa lasten ja nuorille suunnattujen ohjelmistojen televisiokanavana.

– Hyvä esimerkki on ollut tämä urheilukesä: kun on iso tapahtuma, TV2 saatetaan muuttaa kokonaisuudessaan tapahtumakanavaksi. Noin isoja tapahtumia on harvoin, mutta kakkonen reagoi enemmän tapahtumiin. Kakkosella on edelleen myös kotimaisia ja ulkomaisia sarjoja, kuten nytkin.

Onko muutoksella henkilöstö- tai organisaatiovaikutuksia?

– Organisaatioon se ei vaikuta. Henkilöstövaikutuksia ei tavoitella, mutta Ylen on mietittävä miten se uudistuu Satosen työryhmän työn jälkeen kun tiedetään, että tulot eivät kasva, ja meidän tulee tehdä enemmän ulkopuolista ohjelmahankintaa.

Kuinka paljon tulevaisuudessa uusia ohjelmia lähetetään vain Yle Areenassa?

– Tällä hetkellä vain Areenassa lähetettäviä uusia ohjelmia on ehkä muutama prosenttiyksikkö. Määrä ehkä kasvaa jonkun verran, mutta se mikä eniten Areenassa kasvaa ja muuttaa sen sisältörakennetta on se, että arkistomme avautuvat. Areenaan tulee enemmän kaikentyyppistä kotimaista Ylen arkisto-ohjelmaa.

– Kyseessä ovat kokonaiset ohjelmat kaikista genreistä: on asiaohjelmia, draamaa, fiktiota ja musiikkia.

Miten Areena muuttuu teknisesti?

– Käyttöliittymä ja Areenan etusivu muuttuvat. Lisäksi palvelua personoidaan entistä voimakkaammin.

Paljonko Areenan sisältö kasvaa määrällisesti?

– Vaikeaa määritellä. Suuri osa ohjelmista on siellä "ikuisesti", joten Areena kasvaa kaiken aikaa.

Kuinka moni suomalainen käyttää Areenaa nyt?

– Viikoittain käyttäjiä on noin 1,5 - 2 miljoonaa, päivittäin 500 000 - 700 000.

Jos olisin iäkäs suomenruotsalainen tv-katsoja, olisin uudistuksesta huolissani. Miten vastaisitte heille?

– Kaikki se tv-ohjelma, joka perinteisellä Fem-kanavalla voitaisiin neljän kanavan mallissa lähettää, tulee lähetetyksi myöskin tässä mallissa.

Paljonko Areena vaatii nettiliittymältä nopeutta, jotta että sen käytettävyys olisi hyvä?

– Kyllä se useamman megan vaatii, ja joillakin alueilla Areenan videokäyttö hyvänlaatuisena ei ehkä ole niin toimivaa.

– Tällä uudistuksella myös viedään koko Suomea motivoiden tulevaan maailmaan, ja luodaan tietä sille, että Suomi siirtyy kokonaisuudessaan internet-maailmaan. Ja kuten sanottu, sisällöt ovat tarjolla myös broadcast-puolella.

Muuttuuko Areenan radiopuoli?

– Niitäkin palveluita kehitetään, ja se on seuraava vaihe. Muutaman vuoden kuluttua radio seuraa hieman samantyyppistä mallia.

Kuinka paljon rahaa säästyy, kun yksi kanavapaikka pudotetaan pois?

– Tämä ei ole säästöprojekti, vaan tarjonnan sopeuttamista uuteen ympäristöön. Yhden kanavan säästyvä jakelukustannus, se on muutaman miljoonan euron luokkaa vuodessa.

Fakta: Miten tästä eteenpäin?

Ylen hallintoneuvosto käynnistää uudistuksesta ennakkoarvioinnin.

Arvioinnissa Ylen suunnitelmasta pyydetään lausuntoja eri tahoilta, ja kuka tahansa voi antaa asiasta kirjallisen lausunnon.

Tarkoituksena on, että Ylen hallintoneuvosto päättää uudistuksesta syksyn aikana. Sen seuraava kokous on 25.10.

Jos suunnitelma toteutuu, Yle Teema ja Yle Fem jakavat kanavapaikan 5 loppukeväästä 2017 lähtien.

TV1 ja TV2 jatkavat nykyisillä kanavapaikoillaan.

MIKKO PULLIAINEN / LÄNNEN MEDIA