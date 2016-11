Saara Aallon lauantaiset esitykset menivät hyvin. Tuomaristo piti ensimmäisestä esityksestä enemmän kuin toisesta. Lontoossa pitkään asunut Mikko Rintala on huomannut, että Saara Aallon esiintyminen brittimediassa on nykyisin luontevampaa kuin kilpailun alussa. Kuva: Sean Dempsey

Kymmenen vuotta Lontoossa asunut Mikko Rintala on luottavainen. Hän on seurannut kilpailua tarkkaan, ja uskoo suosikkinsa Saara Aallon pysyvän mukana.

– Nyt on tullut aika Honey G:n lähteä. Uskon, että Aalto hyvänä ja monipuolisena laulajana pääsee jatkoon.

Rintalan mielestä Aallon tämänkertaiset esitykset olivat todella hienoja.

– En edes pidä ABBAsta, mutta eilen se kuulosti todella hyvältä.

Aallon ongelmana on pidetty sitä, että hän ei ole britti. Kymmenen vuotta brittien sielunelämää tutkailleesta Rintalasta se ei ole ratkaisevaa.

– Hän voi saada maahanmuuttajien ääniä, koska he samastuvat ulkomaalaiseen.

Rintala uskoo myös, että Aalto on vähitellen voittanut britit puolelleen. Hänen esiintymisensä mediassa on parantunut vähitellen, ja hän on antanut haastatteluja muun muassa aamutelevisiossa Piers Morganin vieraana.

Tampereelta kotoisin oleva Mikko Rintala on ollut järjestämässä Lontoon merimieskirkolla eräänlaisia kisakatsomoita X Factor UK:n ympärille.

Iltoihin on osallistunut yleensä 15–30 lontoon suomalaista. Suomalaisyhteisössä on ollut myönteistä jännitystä kilpailun takia.

– Brexitin aikaan oli vähän toisenlaista jännitystä. Tämä on ollut mukavaa.

Kävi kisassa miten kävi, Saara Aallon fani uskoo idolilleen käyvän lopulta hyvin.

– Hänen kannattaisi mennä hetkeksi musikaaleihin. Niissä saisi hyvää näkyvyyttä tulevaa uraa varten. Muutama kuukausi huippumusikaalissa riittäisi, niin hän olisi tuttu kaikille täällä.

Britanniassa X Factor -laulukipailun uutisointi tuntuu hukkuvan kaiken muun uutistarjonnan ja viihdejuttujen sekaan.

Katukuvassa ei ole samanlaisia lööppitelineitä kuin Suomessa, eikä lehtikioskejakaan tule juuri vastaan. Iltapäivälehdet kyllä seuraavat televisiotähtien tekemisiä, mutta ne eivät hyppää silmille joka kauppareissulla.

Tänään sunnuntaina brittiläiset verkkolehdet ovat paneutuneet erityisesti välikohtaukseen, joka nähtiin lauantain livelähetyksessä.

Honey G:n esityksen jälkeen lavalle tuli pyytämättä ja yllättäen neljä miestä, jotka olivat olleet yleisön joukossa. Seurueeseen kuului vielä viides jäsen, ja kaikki häiriköt poistettiin studiosta tapauksen jälkeen. Myöhään illalla Prank Station -niminen ryhmä otti pilan nimiinsä.

The Mirror kirjoittaa myös, että suomalaiset voivat äänestää Saara Aaltoa mobiilisovelluksen takia. Ohjeita jaetaan lehden mukaan Facebookin Suomi kannustaa Saara Aaltoa -ryhmässä. Tosifanin pitäisi luoda Apple-laitteelle uusi tunnus ja syöttää järjestelmään tekaistu brittiläinen osoite, niin äänestäminen kävisi päinsä.

Saara Aalto lauloi lauantaina ABBAn voimaballadin The Winner Takes it All sekä potpurin, jossa oli sekoitettu kappaleita Diamonds Are Forever ja Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

Mieleen jäivät Aallon esitysten lisäksi erityisesti Emily Middlemasin versio Britney Spearsin Toxic-kappaleesta ja tuomari Nicole Scherzingerin sekoaminen, kun Matt Terry oli vetänyt Sian kappaleen Alive.

Illalla Aalto lähetti Twitterissä seuraajilleen huojentuneen tervehdyksen, jossa hän kertoi muun muassa harjoitelleensa vasta viime tingassa pianosäestyksen ABBAn kappaleeseen. Hän pyysi kaikkia fanejaan äänestämään, koska tuomarien kehuista huolimatta jatkoonpääsy ei ole taattua.

NADIA PAAVOLA, LONTOO / LÄNNEN MEDIA