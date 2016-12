Uudenvuodenaatosta on näillä näkymin tulossa lauha, kertoo meteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitoksesta.

Maan etelä- ja keskiosissa uudenvuoden aattopäivä menee todennäköisesti plussakelissä, mutta lämpötila laskee muutamia asteita pakkaselle yöllä. Sää on todennäköisesti suhteellisen kirkas. Päivällä etelä- ja länsirannikolla lämpötila voi olla viitisen astetta plussalla.

Lauhaa päivää ja pikkupakkasten sävyttämää yötä ennustetaan myös maan itäosiin.

– Etelässä länsituuli on suhteellisen puuskaista, mutta se heikkenee yötä kohti. Pohjoisessa tuuli on pääasiassa heikkoa, Nyman kertoo STT:lle.

Pohjois-Pohjanmaalla uudenvuoden aattopäivä menee nollakelissä, mutta pakkanen kiristyy yön myötä.

– Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa saattaa uudenvuodenaattona liikkua vähäisiä lumikuuroja, jotka sitten vähitellen liikkuvat kohti etelää.

Lapissa pakkasta ja vaihtelevaa pilvisyyttä

Lapissa pakkasta on uudenvuoden aikaan viiden pakkasasteen molemmin puolin. Selkeimmillä alueilla elohopea voi laskea kymmenen pakkasasteen tienoille.

Pilvisyys on maakunnassa vaihtelevaa, mutta matalien pilvien todennäköisyys ei ole kovin suuri, koska odotettavissa on pakkassäätä.

Nymanin mukaan tämä on hyvä asia, mikäli mielii ampua korkealle kipuavia ilotulitteita. Lapissa tuulen suunta on ennusteen mukaan pohjoisen ja koillisen väliltä.

Lumiraja kulkee tällä hetkellä Suomenselkää pitkin. Esimerkiksi Oulun seudulla lunta on Nymanin mukaan 30 sentin molemmin puolin. Lapissa ja Pohjois-Karjalassa lunta on jopa puoli metriä. Meri-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla lumipeite saattaa hieman painua, mutta pohjoiseen on luvassa tästä huolimatta valkea vuodenvaihde.

Nymanin mukaan lumiraja ei siirry vuodenvaihteeseen mennessä eli toivo etelän valkeasta uudenvuoden juhlinnasta on hiipumassa.

– Vähälumisilta alueilta vähätkin lumet sulavat todennäköisesti pois, Nyman summaa.

