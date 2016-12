Poliisin Turun johtokeskuksen mukaan muita häiriöitä ole ollut kuin että raketteja oli paikoin alettu ampua jo ennen kello 18:aa.

Pohjoisessa alkuilta on sujunut ilman merkittäviä häiriöitä. Poliisin Oulun johtokeskuksesta arvioitiin, että juhlintaa on voinut hillitä kova tuuli ja liukas keli. Pohjois-Suomessa sää on selvästi etelää kylmempää.

Keskussairaaloissa on varauduttu hoitamaan silmävammoja, joita uudenvuoden rakettiammuskeluista on tapana syntyä. Tänä vuonna huolta herättävät markkinoille päätyneet virheelliset patailotulitteet. Virheellisissä tulitteissa ohjetarra on väärässä paikassa. Keltaisessa tarrassa lukee "tämä kylki kohti yleisöä." Tarra on laitettu vahingossa padan päälle, eli se kehottaa ampumaan padan suoraan yleisöä kohti. Tämä aiheuttaa vakavan vaaran ampujalle ja katsojille.

Tukesin mukaan virheelliset tuotteet pitää palauttaa ostopaikkaan eikä niitä saa ampua.

Alkuillasta ainakin Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan silmäklinikalta kerrottiin, että ilta on ollut rauhallinen.

Helsingissä järkytti Siilitien yliajo, jossa kolme jalankulkijaa ja turma-auton kuljettaja päätyivät sairaalahoitoon. Poliisi tiedotti vielä illalla korostaakseen, että kaikki asiassa esiin tulleet seikat tukevat vahvasti sitä oletusta, että kyseessä on ollut sairauskohtauksesta aiheutunut liikenneonnettomuus.

"Hyväntuulista väkeä liikkeellä"

Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlinta on alkanut myönteisissä merkeissä Helsingissä. Helsingin Töölönlahden rannoilla oli jo iltapäivällä tarjolla ohjelmaa perheen pienimmille. Sateeton ja lämmin sää sai perheet liikkeelle, satavuotisjuhlien avajaisten viestinnästä kerrotaan.

– Paljon on ollut hyväntuulista väkeä liikkeellä, viestintäpäällikkö Aija Kaijärvi kertoi STT:lle.

Helsingin ohella juhlavuoden avajaisia juhlitaan muun muassa Turussa, Oulussa ja Mikkelissä.

Helsingissä Kansalaistorilla ja Töölönlahdella järjestettävään uudenvuodenjuhlaan odotetaan ennätysyleisöä. Helsingin poliisin mukaan paikalle voi saapua ennakkoarvioiden mukaan jopa 60 000 ihmistä, kun perinteinen juhlapaikka Senaatintori on kerännyt enimmillään noin 35 000 ihmistä.

Mannerheimintie suljetaan liikenteeltä Kiasman ja Kansallisoopperan väliltä iltakahdeksasta alkaen katubileiden takia. Bussit ja raitiovaunut ajavat alueella poikkeusreittiä.

DJ:t aloittavat juhlaväen tanssittamisen yhdeksältä, ja kymmeneltä Kansalaistorilla alkavat "Uuden vuosisadan bileet", joissa yhdistyvät muun muassa musiikki, tanssi, laulu ja sirkusesitykset. Esiintymislavalle Suomen tarinaa tulkitsemaan nousee kirjava kattaus kotimaisia artisteja, joukossa muun muassa vastikään Britannian X Factorissa mainetta niittänyt Saara Aalto.

Juhlinta huipentuu puolenyön aikaan alkavaan suureen ilotulitukseen Töölönlahdella, jonka jälkeen bileet Kansalaistorilla jatkuvat vielä yhteen asti yöllä. Liikenteen poikkeusjärjestelyt Mannerheimintiellä päättyvät vasta kahdelta.

Komisario Johanna Sinivuori Helsingin poliisista kertoo, että virkavaltaa on liikkeellä tavallista uuttavuottakin enemmän. Poliisille ei ole tehty ilmoituksia mielenosoituksista.

Lisätietoa juhlavuoden ja aattoillan tapahtumista löytyy Suomi 100 -sivustolta.

STT