VR:n "superjuna" Helsingistä Rovaniemelle on lähtenyt matkaan. Juna on tiettävästi matkustajapaikoilla mitattuna Suomen suurin matkustajajuna sotien jälkeen. Sillä on pituutta 416 metriä, ja siinä on matkustajapaikkoja 1 500. Junan vaunut ovat kaksikerroksisia.