Dottir-asianajotoimiston asianajaja Jaakko Lindgren esittää ajatuksen: keväällä 2018 sovellettavaksi tuleva EU:n henkilötietoasetus voi tehdä verotietojen julkistamisesta laitonta. Hänen mukaansa olisi outo tilanne, jos Suomi jatkaisi vanhalla linjalla, kun EU:ssa tavoitteena on laajentaa yksityisyydensuojaa.

Yleiseen tietosuoja-asetukseen on neuvoteltu kansallista liikkumavaraa.

Oikeusministeriön henkilötietojensuojan EU-erityisasiantuntija Anu Talus sanoo, että Euroopan unionin laajuinen henkilötietoasetuksen soveltaminen ei suoraan tee verotietojen julkistamisesta laitonta.

– Tälläkin hetkellä on voimassa henkilötietodirektiivi. Yleisen tietosuoja-asetuksen [vuonna 2018 sovellettava EU-asetus] periaatteet vastaavat hyvin pitkälle henkilötietodirektiiviä, Talus kertoo.

Verohallinnon ylitarkastaja Taito von Konow ei usko, että verotietojen julkistaminen tulee loppumaan. Joitain muutoksia niiden julkistamiseen voi tosin tulla.

– Tiedot ovat edelleen julkisia, mutta miten niitä voidaan käsitellä ja miten Verohallinto tuo nähtäväksi, niin siihen voi tulla muutoksia. En usko, että julkisuuteen tulee vaikuttamaan ja toimituksellinen tarkoitus on niin vahva arvo, että en usko, että sitäkään tullaan kieltämään. Se on kansallinen päätös, miten viranomaisen julkiset henkilötiedot yhteensovitetaan asetuksen kanssa.

Von Konow ei ota kantaa siihen, että säilyvätkö niin sanotut nykyisenlaiset verokoneet myös tulevaisuudessa. Tiedotusvälineiden tarjoamilla verokoneilla voi hakea tietoja eniten tienanneista ihmisistä.

– Se on täysin auki, miten se tulee vaikuttamaan. Sillä voi olla vaikutusta siihen.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää pitää hyvin todennäköisenä, että median toimitukselliseen sisältöön ei voida puuttua, mutta mainitsee, että verokoneet ovat rajatapaus.

– Se kuuluu sananvapauden piiriin, että media tekee sitä, mitä se on nyt lähipäivinä tehnyt eli kerännyt verotiedoista mielenkiintoisia ja vähemmän mielenkiintoisia tietoja ja käsitellyt niitä sillä tavalla. Toinen kysymys on, jos mediassa julkaistaisiin pelkästään ihmisten listoja ilman toimituksellista panosta. Ehkä tällainen verokone on myös vähän rajatapaus. Asettaisin paljon painoarvoa median vapaudelle ja sananvapaudelle tässä, Mäenpää kertoo.

Toisiko asetuksen soveltaminen muutoksia esimerkiksi verokoneisiin, Anu Talus?

– Asetus ei sinänsä tuo muutosta nykytilanteeseen. Yleisestä tietosuoja-asetuksesta ei voi vetää johtopäätöstä, että se muuttuisi.

Eli saamme kahden vuoden päästäkin lukea verotiedoista samaan tapaan kuin nykyisinkin?

– Minulla ei ole tiedossa, että siihen olisi tulossa mitään muutoksia.

Oikeusministeriössä on työryhmä, joka arvioi millaista sääntelyä uusi asetus edellyttää. Talus on mukana kyseisessä työryhmässä. Työryhmän mietintö pitäisi olla valmis ensi keväänä.

AKI LAUROKARI / LÄNNEN MEDIA