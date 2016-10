– Nato on jälleen todistanut, miten nopea ja tehokas se on. Varsovassa tehdyt päätökset pannaan toimeen alle vuodessa. Brittijoukot aloittavat saapumisensa Viroon aikaisin ensi vuonna. Huhtikuussa on koossa suurehko joukko, ja toukokuussa joukot osallistuvat jo Kevätmyrskyyn. Viimeistelemme saapumisen kesäkuuhun mennessä, Hanso kiittelee.

Hanso kertoo samalla uutisen: Suomi osallistuu Kevätmyrskyyn eli harjoittelee Virossa heti myös uusien Nato-joukkojen kanssa.

– Olen hyvin iloinen voidessani ilmoittaa, että Suomi osallistuu ensi vuonna toista kertaa harjoitukseen. Pohjoismaisille naapureillemme osallistuminen on uusi asia, ja olen erittäin iloinen siitä, ettei välillämme ole keinotekoisia muureja, Hanso toteaa Lännen Medialle.

Myös Ruotsi osallistuu Kevätmyrskyyn.

Itsenäiseen taisteluun pystyvän Nato-pataljoonan sijoituspaikaksi tulee Tapan sotilastukikohta, joka sijaitsee noin 80 kilometriä kaakkoon Viron pääkaupungista Tallinnasta.

Tapan tukikohta on Viron maavoimien suurin tukikohta ja paljon käytetty harjoitusalue. Taistelujoukko varustetaan ja sijoitetaan siten, että se pystyy taistelemaan vihollista vastaan yksin ja ilman ulkopuolista apua vähintään useiden päivien ajan; ja myös siten, että Nato-mailla on kriisissä riittävästi aikaa toimittaa vahvistuksia Viroon.

Hanso kertoo, että Ranska osallistuu ensi vuonna taistelujoukkoon komppanialla. Sen jälkeen riviin astuu tanskalaisia Nato-sotilaita.

– Joukon koko vaihtelee hieman, mutta yhteensä puhumme noin 1 100 ihmisestä. Brittejä on noin 800 ja ranskalaisia tai tanskalaisia noin 300, Hanso kertoo.

Britit ovat kertoneet Hansolle tuovansa Viroon panssarivaunujaan ja muuta jalkaväen itsenäisen taistelujoukon tarvitsemaa aseistusta. Hanso kuvailee taistelujoukkoa historialliseksi.

– Nato ei ole koskaan tehnyt mitään vastaavaa. Kun havaitsemme uhkan, meidän täytyy pystyä kohtaamaan se ja reagoida siihen. Kun tarkastelemme, mitä Venäjä on tehnyt, ei vain meidän lähialueellamme, vaan myös muualla, esimerkiksi Mustallamerellä ja Lähi-idässä, vastauksemme täytyy olla jämäkkä. Jokaisen, mukaan lukien Moskovan, täytyy ymmärtää, että 5. artikla pätee ja että liittolaiset ovat merkittävästi läsnä [Virossa] ja etulinjassa missä tahansa skenaariossa. Vastassa ei ole vain Viro, vaan koko Nato, Hanso korostaa.

Nato-lähteiden mukaan tarkoituksena on lähettää Venäjälle signaali siitä, että "vihreiden miesten" eli tunnuksettomien venäläissotilaiden toiminta ei ole enää edes teoriassa mahdollista Viron maaperällä.

Presidenttiehdokas Donald Trumpin tapa kyseenalaistaa Yhdysvaltain sitoutuminen Naton 5. artiklaan on haavoittanut Naton sisäistä yhteenkuuluvuutta.

Diplomaattilähteistä kerrotaan, että Nato valmistautuu järjestämään Nato-maiden valtionpäämiesten välisen huippukokouksen jo ensi keväänä. Korkea-arvoinen Nato-lähde vahvistaa asian Lännen Medialle Naton päämajassa Brysselissä.

– Yhdysvaltain uusi hallinto esittäytyy huippukokouksessa keväällä, hän arvioi.

Naton edustajat lähtevät siitä olettamuksesta, että huippukokouksessa Nato-johtajille esittäytyy presidentti Hillary Clinton, joka samalla palauttaa eurooppalaisten liittolaisten luottamuksen Yhdysvaltoihin.

Suomen Nato-suhteen syvyys noussee samalla puntariin, koska ei ole lainkaan varmaan, kutsuttaisiinko Suomea ja Ruotsia niin sanottuun ylimääräiseen huippukokoukseen. Nato piti heinäkuun alussa huippukokouksensa Varsovassa, jossa tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui Nato-maiden valtionpäämiesten illalliselle.

LAURI NURMI, BRYSSEL / LÄNNEN MEDIA