Vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön mukaan tuulivoiman syöttötariffi on yliantelias, mutta Suomi maksaa kymmeniä kertoja enemmän rahaa ympäristöhaitallisiin tukiin kuin uusiutuvan energian tukiin.

– Näkisin tärkeänä, että jos Suomi haluaa rakentaa kestävää taloutta ja olla edelläkävijä, niin pitäisi ensin poistaa ne tuet, joilla tuetaan fossiilisen polttoaineen käyttöä Suomessa. Se on ulkomailta tulevaa tuontitavaraa, joka heikentää meidän vaihtotasetta. Leskelän piiput osoittavat nyt väärään suuntaan, mikä osoittaa ehkä Energiateollisuuden konservatiivisuutta, Niinistö kertoo.

Leskelä toivoi samaisessa haastattelussa, että "poliitikot jättäisivät vähemmälle esimerkiksi hiilineutraalista ydinvoimasta väittelyn ja keskittyisivät siihen, kuinka öljynkulutusta voitaisiin vähentää merkittävästi".

– Fossiilisten polttoaineiden tuista pitäisi luopua, mutta ei Leskelällä ole oikeutta demokraattista keskustelua rajoittaa. Millä oikeudella hän on sitä mieltä, että taloudellisesti kannattamaton ja moniongelmainen ydinvoima on aihe, josta ei pitäisi puhua? Ydinvoiman puhuttu paluu viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on epäonnistunut kaikissa länsimaissa, mukaan lukien Suomessa, Niinistö kertoo.

– Yksikään Suomen 2000-luvun ydinhanke ei ole tuottanut vieläkään yhtään wattia sähköä. Uusiutuvien osuus kasvaa. On täysin vastoin faktoja ja todisteita olla fanaattisessa ydinvoimauskossa, niin kuin hän tuntuu olevan.

Hallituksen uusi energia- ja ilmastostrategia esitellään vuoden loppuun mennessä. Leskelän mukaan "tuotantotukien sijaan yhteiskunnan satsausten pitäisi kohdistua koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja demonstraatiohankkeisiin, joilla uusia teknologioita saadaan markkinoille".

– Energiateollisuuden linjojen suuri ongelma on se, että se on sellaista perässähiihtäjän saamatonta puuhastelua, jossa mitään ei oikeasti tapahdu. Siihen Suomella ei ole varaa. Meidän on vauhdikkaasti edistettävä älykkäiden sähköverkkojen käyttöä, uusien teknologioiden tuloa markkinoille ja siinä mielessä kannatamme myös noita keinoja, joita hän sanoo. On aika selvää, että se ei riitä. Tarvitaan paljon enemmän, Niinistö kertoo.

Niinistön mukaan Suomi huutaa uusia investointeja. Niinistö penää huutokauppajärjestelmää, jolla uusiutuvaa energiaa Tanskan ja Saksan tavoin saataisiin kustannustehokkaasti ja teknologianeutraalisti uusiin investointeihin.

– Potentiaalisia investointeja on uusiutuvassa energiassa, jos olisi sellainen kannustinjärjestelmä, joka kannustaa tekemään investoinnit mieluummin nopeasti kuin hitaasti. Jos niitä ei tehdä Suomessa, meidän yritykset eivät pääse mukaan siihen kehitykseen.

AKI LAUROKARI / LÄNNEN MEDIA