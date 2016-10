– Olen syvästi huolestunut hiljaisuudesta, jolla Suomen hallitus on seurannut Syyrian ja Aleppon tilannetta. Kaikkien todisteiden valossa Venäjä ja Syyrian hallinto pommittavat systemaattisesti siviilejä. Aleppossa on edelleen yli 85 000 lasta ja satojatuhansia siviilejä hädässä. Kaupungin merkittävin sairaala on tahallaan pommitettu käyttökelvottomaksi. Lisäksi on pommitettu avustussaattuetta. Kyse on Venäjän ja Syyrian hallituksen tekemistä sotarikoksista, joihin kansainvälisen yhteisön on heti puututtava, jotta ne loppuvat, Niinistö sanoo.

Niinistö odottaa Suomen hallitukselta nopeaa toimintaa.

– Suomen hallituksen pitää tuomita Venäjän ja Syyrian hallituksen toiminta. On käsittämätöntä, että Suomen ulkopoliittinen johto on täysin hiljaa. Sivistysvaltioiden on puolustettava kansainvälistä oikeutta ja ihmisarvoa, ja niiden puolustamista on vaadittava myös Suomen hallinnolta. Kysyn pääministeri Sipilältä (kesk.) ja ulkoministeri Soinilta (ps.), miksi Venäjän toistuvia rikkomuksia ei tuomita ja ollaan vain hiljaa niiden tapahtuessa. Ei voi välttyä ajatukselta, että Suomen hallitus haluaa laittaa päänsä pensaaseen ja toivoo kaiken pahan menevän siten ohi. Se ei ole tapa kantaa moraalista vastuuta, kun naisia, lapsia ja sairaita pommitetaan. Sivistysmaana Suomen on kannettava moraalista vastuuta ja reagoitava, Niinistö toteaa.

Vihreiden puheenjohtaja esittää, että Suomi ajaisi nyt voimakkaasti EU:n ulkopoliittisen edustajan Federica Mogherinin ja humanitaarisista asioista vastaavan komissaarin ehdotusta, jonka mukaan EU:lla olisi valmius toimittaa välittömästi apua Aleppoon, kunhan tulitauko saadaan voimaan.

– Siviilien pelastamisessa on kyse päivistä. Tulitauko pitää saada heti voimaan. Kaupungissa ei ole sähköä, vettä, ruokaa eikä enää edes olosuhteita hoitaa vammoja. EU:lla on Mogherinin mukaan valmius toimittaa Aleppoon lääkkeitä ja apua heti, kun Venäjä ja Syyrian hallitus lopettavat pommitukset. Avustuskolonnat voisivat myös tuoda yli 100 000 ihmistä turvaan. Suomen pitää ajaa nyt voimakkaasti sitä, että EU-maat yhdessä YK:ssa vaativat Venäjää ja Syyrian hallitusta sitoutumaan tulitaukoon, jotta avustuskuljetukset saadaan liikkeelle, Niinistö esittää.

EU:lla on voimavaroja valmiina, mutta tarvittaessa Suomen pitää Niinistön mukaan olla valmis lisäämään panostuksiaan lisäbudjetilla.

– Jos on tarvetta rahalle, Suomen hallituksen pitää sitä Syyrian siviilien auttamiseen antaa.

LAURI NURMI, HELSINKI / LÄNNEN MEDIA