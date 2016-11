– EU-maiden ja muiden johtavien maaryhmien sekä maiden, kuten Kiinan, on yhdessä laitettava Yhdysvallat selkä seinää vasten ja tehtävä Donald Trumpille selväksi, että Yhdysvallat on juuri allekirjoittanut ilmastosopimuksen ja sitoutunut noudattamaan sitä seuraavat viisi vuotta. Yhdysvallat ei voi ilman seuraamuksia lakata noudattamasta sopimusta, Niinistö sanoo.

Niinistö arvioi, että edes kansainvälisen nykyjärjestelmän kyseenalaistanut Trump ei uskalla irtisanoa Pariisin ilmastosopua.

– Siinä menisi Yhdysvaltain maine, koska käytännössä kaikki maailman merkittävät maat ovat mukana ilmastosopimuksessa, Niinistö huomauttaa.

Vihreiden puheenjohtaja näkee kuitenkin vaaran siinä, että Yhdysvallat alkaa Trumpin johdolla rikkoa sopimusta.

– Yhdysvalloissa on monia edistyksellisiä osavaltioita, kuten Kalifornia ja New York, jotka varmasti jatkavat päästövähennyksiä. Riski syntyy siitä, että Yhdysvallat alkaa Trumpin johdolla aggressiivisesti lisätä öljyn ja liuskekaasun hyödyntämistä niin, että maan päästöt nousevat. Vaikka Yhdysvallat ei vetäytyisi sopimuksesta, käytännössä maa saattaa alkaa rikkoa sitä, Niinistö toteaa.

EU-maiden on Niinistön mielestä varauduttava siihen, että Trumpin Yhdysvallat alkaa rikkoa omia sitoumuksiaan.

– On selvää, että EU-maiden pitää vaatia kaikilta keskeisiltä maaryhmiltä sitoumusten noudattamista. Jos niitä ei noudateta, on perusteltua harkita kauppapoliittisia vastatoimia, jotta näiden maiden tuotteet eivät saa epäreilua kilpailuetua ilmastotoimien kiertämisen ansiosta. On selvää, että tämä olisi viimeinen keino. Ensin pitää varmistaa, että Yhdysvallat pysyy sitoumuksessansa, Niinistö viittaa siihen, että nyt EU:n on tehtävä rajat selviksi Trumpille.

Niinistön arvion mukaan kansainvälisen yhteisön ja yritysten ymmärrys ilmaston lämpenemisen haitallisuudesta on jo ylittänyt kriittisen pisteen, jonka jälkeen edes yksi Donald Trump ei pysty pysäyttämään kansainvälistä työtä ilmastolle haitallisten päästöjen vähentämiseksi.

– En usko, että edes Yhdysvaltain presidentti pystyy kaatamaan alkanutta päästövähennystyötä, mutta hän pystyy jarruttamaan sitä, mikä on erittäin vaarallista peliä ihmiskunnan tulevaisuudella, Niinistö toteaa Lännen Medialle.

