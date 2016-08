Ennen Suomen Tukholman-suurlähettilään tehtäväänsä Jarmo Viinanen toimi vuosina 2009–2014 Yhdistyneiden kansakuntien Suomen pysyvän edustuston suurlähettiläänä New Yorkissa.

Jo tuolloin Viinasen käyttäytymisestä annettiin henkilöstökirje, jossa suurlähettilästä syytettiin Lännen median saamien tietojen mukaan seksuaalisesta häirinnästä ja esimiesaseman väärinkäytöstä.

Nykyinen Suomen Rooman suurlähettiläs Janne Taalas toimi YK:n Suomen pysyvän edustajan sijaisena samaan aikaan, kun Viinanen toimi edustuston suurlähettiläänä.

Taalas vahvistaa, että henkilöstökirje annettiin ja käsiteltiin New Yorkissa.

– Tällainen kirje on ollut ja olen itse sen nähnyt. Tapaus sattui ennen, kun itse aloitin työt New Yorkissa.

Taalasen mukaan tapaus sattui syksyllä 2009.

– Sen tiedän, että kyse on ollut pikkujouluista, Taalas sanoo.

Taalas ei suostunut vahvistamaan Lännen medialle, oliko tapauksessa kyse seksuaalisesta häirinnästä.

Taalas kertoo, että hänelle ei ole New Yorkin YK:n edustuston vuosien aikana kerrottu vastaavista tapauksista.

– Vuonna 2012 tehtiin normaalin rytmin mukainen edustuston tarkastus, jonka raportissa asia ei noussut esille, Taalas kertoo.

Ulkoministeriötä tiedotettiin aikanaan YK:n edustuston henkilöstökirjeestä, mutta hallinnollista prosessia ei Suomessa enää jatkettu.

Ulkoministeriön työhyvinvoinnin päällikön Riitta Korpivaaran mukaan henkilöstökirje käsiteltiin paikallisesti YK:ssa.

– Ohjeet olivat silloin sellaiset, että asiat käsitellään paikan päällä, jos voidaan, Korpivaara sanoo.

Korpivaaran mukaan on ihmeellistä, ettei Viinaselle tullut seitsemän vuoden takaisesta tapauksesta minkäänlaista varoitusta.

– Viinasta puhuteltiin ministeriön päästä. Silloin ei kuitenkaan ollut yhtä tarkkaa ohjeistusta siitä, miten näitä asioita tulisi käsitellä.

Jos vastaavaa olisi tapahtunut tänä päivänä, oltaisiin asiaan puututtu Korpivaaran mukaan välittömästi ja perusteellisemmin.

Jarmo Viinanen ei tahtonut itse kommentoida New Yorkin tapausta sen enempää.

– Kaikki mitä New Yorkissa tapahtui, on käyty tarkasti läpi ja loppuunkäsitelty. Tukholman ja New Yorkin tapauksilla ei ole mitään tekemistä keskenään.

– Myös ulkoministeriön virkamiesjohto on tuolloin ollut tietoinen New Yorkin tapahtumista, Viinanen kertoo.

Tänään torstaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö päätti palauttaa Viinasen takaisin Suomeen 19. syyskuuta alkaen. Viinasen on todettu käyttäytyneen tehtävässään epäasiallisesti.

Hän on toiminut Suomen Ruotsin-suurlähettiläänä elokuusta 2014 lähtien.

