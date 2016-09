Vihreät haastaa kokoomuksen vahvasti ensi kevään kuntavaaleissa. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö asettaa tavoitteet korkealle ja sanoo, että puolueella on mahdollisuus nousta kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi Helsingin lisäksi myös Tampereella ja Turussa. Tällä hetkellä kokoomus on Turun ja Tampereen valtuustojen suurin puolue. Helsingissä kokoomus on niukasti vihreitä suurempi.

Niinistö puhui lauantaiaamuna vihreiden kuntapäivillä Vantaalla. Hän perustelee kovaa vaalitavoitetta vihreiden viime aikojen hyvällä gallup-kannatuksella.

– Tavoitteenamme on saada valtuutettuja yhä useampaan kuntaan ja nousta suureksi puolueeksi kaikissa keskisuurissa kunnissa. Sillä on myös suuri merkitys, mikä puolue on tämän maan pääkaupungin suurin puolue. Siksi tavoitteenamme on nousta Helsingin suurimmaksi puolueeksi.

Vihreät aikoo tarjota kuntavaaleissa inhimillisen vaihtoehdon hallituksen koville arvovalinnoille. Niinistön mukaan vihreä voi kunnissa kaataa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen leikkaukset koulutuksesta ja päivähoidosta. Kunnissa voidaan torjua myös maksukorotukset terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Kunnissa vihreät panostaisi myös kestäviin energiaratkaisuihin, kuten aurinkoon ja tuuleen.

Niinistö moitti puheessaan hallituksen visioita uusista työpaikoista. Hänen mukaansa hallitus on keskittynyt näpertelemään keinoja aktivoida työttömiä.

– Suurempi kysymys on, miten luotaisiin uusia työpaikkoja ja kasvuja.

Vihreät ehdottaa työpaikkojen luomiseksi energiaremonttia, palvelutalouden vauhdittamista ja pienyrittäjyyden helpottamista. Energiaremontti loisi 10 000 uutta työpaikkaa kolmessa vuodessa. Rahat Niinistö ottaisi energiaremonttiin luopumalla energiaveron palautuksesta suurteollisuudelle. Niinistö painottaa, että tämän 200 miljoonan euron potin muun muassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT on todennut tehottomaksi ja ympäristölle haitalliseksi yritystueksi.

