Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö panttaa vielä ehdokkuuttaan kuntavaaleissa. On selvää, että Niinistön on asetuttava vihreiden vaaliveturiksi ja ehdolle Turussa, jos puolue mielii päästä lähellekään asettamaansa kevään vaalitavoitetta eli olla suurin puolue Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Helsingissä vihreiden voitto on mahdollisuuksien rajoissa, vaikka kokoomus kampeaa kaikin voimin vastaan. Pääkaupungin ykköspuolueen asema on himoittu pala politiikassa.

Tällä hetkellä kokoomuksella on vain neljä valtuutettua enemmän Helsingin kaupunginvaltuustossa kuin vihreillä. Turussa ja Tampereella ero on huomattavasti suurempi ja vihreiden ykkösasema olisi enemmän kuin jymy-yllätys. Turussa kokoomuksella on nyt 19 ja vihreillä 10 valtuutettua. Tampereella kokoomuksella on 17 ja vihreillä 10 valtuutettua.

Vihreät ovat tehneet hyvän nousun ja gallupkannatus pyörii nyt 13 prosentissa. Jos kaikki osuisi puolueen kannalta kohdalleen, niin kannatus kuntavaaleissa voisi olla jopa 15 prosenttia. Yhtä hyvin se voi pudota 10 prosentin tuntumaan.

Turku nousee kuntavaaleissa kolmen puolueen puheenjohtajan taistelutantereeksi. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on jo ilmoittautunut kuntavaaliehdokkaaksi. Myös Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on ehdolla. Kun Ville Niinistö vielä vahvistaa ehdokkuutensa, niin Turussa mittelee maan ykkösketju kuntavaaleissa. Turun vaalituloksen merkitys on suurempi kuin valtuustopaikka. Se kertoo myös puheenjohtajien henkilökohtaisen kannatuksen ja järjestyksen.

KOMMENTTI

Kirsi Turkki

@lannenmedia.fi