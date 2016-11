Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö pitää pääministerin lähettämien viestien sisältöä vakavana asiana. Vihreät vaatii pääministeriltä välitöntä anteeksipyyntöä julkisuudessa.

– Pääministeri Sipilän on pyydettävä julkisesti anteeksi.

– Pääministeri selkeästi vihjailee, että Yleisradio olisi puolueellinen hänen hallitustaan vastaan. Se on syytös, joka on täysin sopimaton pääministerin asemassa, jossa pitää puolustaa median riippumattomuutta ja sananvapautta. Nyt on vaadittava pääministeriltä yksiselitteinen julkinen anteeksipyyntö, Niinistö sanoo Lännen Medialle.

Niinistö kertoo, että oppositiopuolue odottaa pääministeri Sipilältä yhä myös vastauksia kysymyksiin, joita vihreät pitää Talvivaara- ja Yle-kohussa tärkeimpinä asiakysymyksinä.

Niinistö painottaa, että vihreät haluaa antaa pääministerille tilaisuuden vastata kysymyksiin. Jos Sipilä ei kysymyksiin vastaa tai hänen vastauksensa jäävät vihreiden mielestä vaillinaisiksi, vihreät on Niinistön mukaan valmis harkitsemaan eduskunnassa jatkotoimia.

Pääministerin tähänastiset julkiset esiintymiset ovat Niinistön mielestä olleet riittämättömiä.

– Minua huolestuttaa eniten, että pääministeri suhtautuu politiikkaan tavalla, joka kuvastaa täysin uutta ilmiötä länsimaisessa politiikassa. Siinä poliitikot henkilökohtaisesti loukkaantuvat median toiminnasta ja antavat ymmärtää, että media olisi epäluotettava. Hallituksessa on jo yksi puolue, perussuomalainen puolue, joka toistuvasti uhriutuu, kun heille esitetään kriittisiä kysymyksiä. On Suomen sananvapauden kannalta hyvin huolestuttavaa, jos pääministeri antaa kuvaa, että jos hänelle esittää vaikeita kysymyksiä, se tarkoittaa median olevan epäluotettava. Tämäntyyppinen poliitikkojen suhtautuminen heikentää vapaan ja riippumattoman median asemaa ja suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun tasoa, koska siinä poliitikot antavat huomaamattaan tilaa erilaisille valemedioille, trolleille ja väärää tietoa levittäville sivustoille, Niinistö toteaa.

Niinistön arvion mukaan Sipilä on olennaisiin kysymyksiin vastaamisen asemesta pyrkinyt uhriutumaan mediassa. Erityisen huolestuttavaa on Niinistön mielestä pääministerin sähköposteissaan ilmaisema luottamuksen puute yleisradioyhtiötä kohtaan.

– Pääministeri Sipilän uhriutuminen on demokratialle hyvin vaarallista. Hän luo mahdollisuuden sille, että yhä useammat ihmiset, jotka luottavat vaikka siihen, mitä pääministeri sanoo, eivät enää luota avoimeen julkiseen keskusteluun, jota käydään mediassa, vaan alkavat etsiä tietoa paikoista, joissa on suoranaisia valheita. Pääministerin toiminta kaventaa suomalaisen avoimen keskustelun merkitystä ja median roolia ja antaa lisää tilaa äärisivustoille, Niinistö sanoo.

Niinistö on huolissaan kehityksestä, jossa poliitikot yrittävät syytöksillään luoda riippumattomasta mediasta tapahtumien osapuolen.

Ennen kuin vihreät tekee harkintansa jatkotoimista, puolue haluaa kuulla Sipilältä perusteelliset vastaukset kysymyksiin. Lisäksi vihreät odottaa eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisua siitä, oliko pääministeri esteellinen päättäessään hallituksessa Talvivaaran kaivosta pyörittävän valtio-omisteisen Terrafame Oy:n lisärahoituksesta.

– Pääministeri ei ole edelleenkään selvästi vastannut kysymykseen siitä, että kun hän on ollut itse laittamassa rahaa Katera Steeliin viisi vuotta sitten ja ollut tietoinen, että Katera Steelilla on yhteyksiä Talvivaaran kaivokseen, niin miksi hän ei ole jäävännyt itseään Talvivaaraa koskevasta päätöksenteosta. Oikeusasiamies selvittää seurauksia siitä, että kun hän ei ole niin tehnyt, niin olisiko hänen pitänyt niin tehdä. Pääministerin harkintakykyä arvioitaessa on olennaista kysyä, miksi hän ei ole tiedostanut sitä, että on tärkeää, ettei tule edes pientä epäilystä hänen toimintansa oikeudenmukaisuudesta ja lainmukaisuudesta. Hänen olisi ollut järkevää jäävätä itsensä. Kysymys kuuluu, miksi hän ei itseään jäävännyt, Ville Niinistö toteaa

Niinistö ei siis usko, että Sipilä ei olisi ollut 2010-luvun alkupuolella tietoinen osaomistamansa Katera Steelin ja Talvivaaran silloisen kaivosyhtiön välisestä liiketoiminnasta.

Kansan Uutiset uutisoi viime viikolla asiasta seuraavasti: "Kajaanilainen perheyritys osallistui vuonna 2012 kaivoksen metallitehtaan rakentamiseen. Yhtiö on nyt palaamassa muutaman vuoden tauon jälkeen kaivokselle valtionyhtiö Terrafamen urakoitsijana. Sipilä osallistui Katera Steelin sukupolvenvaihdokseen vuonna 2011 ja ryhtyi tuolloisella sijoitusyhtiöllään Fortel Investillä vähemmistöosakkaaksi. Samana vuonna eduskuntaan nousseen Sipilän osuus oli tuolloin viisi prosenttia. Katera Steel laskutti Talvivaaran kaivokselta seuraavana vuonna 3,4 prosenttia liikevaihdostaan." (KU 24.11.)

– Ajallinen yhteys Sipilän sijoituksen ja Katera Steelin Talvivaara-asiakkuuden kanssa on niin läheinen, että Sipilän on täytynyt olla kytköksestä tietoinen. Tästä seuraa kysymys, miksi Sipilälle ei tullut nyt pääministerinä mieleen selvittää, onko sukulaisten omistamalla yhtiöllä uutta liiketoimintaa kaivokseen liittyen, Niinistö sanoo.

Juha Sipilä luopui yritysomistuksistaan ennen kuin nousi pääministeriksi. Katera Steelin osaomistus on nyt hänen lastensa omistaman sijoitusyhtiön nimissä.

