Yhdysvaltain presidentiksi nousevan Donald Trumpin vaalikampanjan aikaisten kannanottojen perusteella ei voi päätellä mitään, arvioi dosentti Benita Heiskanen. Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskusta johtava Heiskanen toteaa, että on mahdotonta ennakoida, mikä on vaalitaistelun aikaisen retoriikan ja todellisuuden suhde.

– Ongelma on, että emme voi tietää. Ei pelkästään, että hän on ollut täysin epäjohdonmukainen kannanotoissaan, vaan hän on monta kertaa pyörtänyt monet aiemmat sanomisensa.

Heiskanen kutsuu koko asetelmaa keinotekoiseksi, sillä Trump on ollut alun alkaen demokraattisen puolueen tukija ja nyt hän nousee presidentiksi republikaanien ehdokkaana.

– Ei voi tietää, onko hän antanut lausuntojaan vain siksi, että on tiennyt niiden vetoavan tiettyyn äänestäjäkuntaan. Vai onko hän todella näiden ajatusten takana, pohdiskelee Heiskanen.

Samoilla linjoilla on Amchamin toimitusjohtaja Kristiina Helenius, joka ei uskalla veikata Trumpin ja tämän lähipiirin linjauksista juuri mitään. Trump esikuntineen alkaa vähitellen järjestäytyä, miettiä kabinettipaikkoja ja tehtäväjakoja. Republikaanisen puolueen ja Trumpin linjaerimielisyydet olivat ainakin keskiviikkoaamun voitonpuheen ajaksi unohdettu, joskin tulevan presidentin politiikan sisältö on vielä auki.

– Ilmeisesti nyt on kaikkien intressissä pelata yhteen. Voitosta kaikki haluavat päästä jaolle, Helenius naurahtaa.

Vahva avustajakunta voi olla tarpeen

Ketkä sitten muodostavat Trumpin sisäpiirin? Tätä voi olla liian aikaista arvioida, mutta Trumpin kanssa samalla puhujalavalla voittopuheen aikaan oli perheen lisäksi myös poliittisia tukijoita.

– He olivat kaikki vanhoja herroja, politiikan konkareita ja pelimiehiä, kuten huomattiin ja ovat hyvillä hollilla, kun sisäpiirin paikkoja jaetaan.

Heleniuksen ja Heiskasen arvioissa näillä hollilla voisivat olla esimerkiksi Trumpin vahvana tukijana profiloitunut New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani, entinen kongressin edustajainhuoneen puhemies Newt Gingrich ja kuvernööri Chris Christie, joka itse väistyi republikaanien esivaalikamppailusta talvella ja liittyi Trumpin tukijoihin. Tuolloin Trump ilmoitti Christien kuuluvan siihen tiimiin, joka ottaa Valkoisen talon haltuunsa.

– Kun nähdään hallinnon nimitykset, voidaan tilannetta vähän hahmottaa, sanoo Heiskanen.

Nyt vain Trump itse tietää, mitä hänen päässään liikkuu, Heiskanen toteaa.

– Koskaan ei ole ollut tällaista tilannetta, että presidentillä ei ole mitään sisä- eikä ulkopoliittista kokemusta.

Sisäpiirinsä avulla Trump alkaa siis hakea presidentillistä linjaansa. Helenius muistuttaa Trumpin asiantuntemuksen olevan sen verran heikkoa, että avustaja- ja sisäpiirillä, kuten myös varapresidentti Mike Pencellä, voi olla poikkeuksellisen paljon merkitystä.

– Jää kiinnostavaksi, miten vahvat persoonat häntä pystyvät mahdollisesti kuljettamaan. Muodostuuko Washingtonia tuntevalle Pencelle merkittävä taustarooli.

Voimakkaan uskonnollinen Pence on tunnettu konservatiivisista arvoistaan esimerkiksi aborttikysymyksessä ja suhtautumisessaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin.

– Voi olettaa, että niin kutsutut kulttuurisodat nousevat pinnalle, ennakoi Heiskanen.

Ulkopolitiikka ja Venäjä arvoitus

Trump ei ole vaalikampanjan aikana osoittanut erityistä kiinnostusta ulkopolitiikkaan.

– Jos Trump aikoo tehtävästään selviytyä, hän tarvitsee joko todella vahvan avustajakunnan, jolla on paljon liikkumavaraa tai sitten hän ottaa lusikan kauniiseen käteen ja alkaa itse miettiä näitä asioita. Hänestä tuli nyt yhdessä yössä vapaan maailman johtaja, Helenius huomauttaa.

Heiskanen toteaa, että esimerkiksi Trumpin Venäjä-näkemyksistä ei itse asiassa tiedetä juuri mitään. Hänen mukaansa Trumpin Venäjä-myönteisyys perustuu julkisuusheittoihin, joilla ei ole mitään varsinaista sisältöä tai suunnitelmallisuutta.

– Ei niistä kukaan voi tietää.

STT