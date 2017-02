Nainen synnytti kesäkuussa 2013 tyttövauvan kotinsa vessassa Pietarsaaressa. Vauva kuoli pian synnytyksen jälkeen.

Kaikki alkoi varhain aamulla, kun nainen tunsi kipua vatsassaan ja linnottautui koko päiväksi vessaan. Hän ei pyytänyt missään vaiheessa synnytystä apua kotona olevilta vanhemmiltaan tai hätänumerosta, ei edes siinä vaiheessa, kun vauva oli jo pihalla ja vaikutti elottomalta.

Synnytyksen jälkeen nainen pyysi äitiään tuomaan voileivän ja sakset. Kun äiti tuli vessaan, piilotti nainen vauvansa vessanpönttöön. Saksilla hän leikkasi vauvan napanuoran.

Nainen asui tapahtuma-aikaan vanhempiensa kanssa ja tiesi olevansa raskaana. Hän ei kertonut raskaudesta kenellekään, ei edes lapsen isälle. Nainen ei myöskään käynyt neuvolassa tai ottanut yhteyttä lääkäriin raskauden aikana.

Vanhemmat havahtuivat tilanteeseen siinä vaiheessa, kun he kuulivat vessasta kovan pamauksen. Pamaus aiheutui naisen pyörtymisestä synnytyksen jälkeen. Tällöin perheen isä soitti ambulanssin paikalle.

Nainen kiisti syytteet käräjäoikeudessa ja katsoi, että kyseessä on korkeintaan tavallinen kuolemantuottamus. Syyttäjä sen sijaan piti rikosta kokonaisuutena katsoen törkeänä ja vaati naiselle ehdollista vankeusrangaistusta.

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuomiossa ottanut lieventävänä seikkana huomioon sen, että tapahtumasta on kulunut jo pitkä aika, lähes neljä vuotta. Lisäksi käräjäoikeus on ottanut huomioon, että lapsen menetyksestä on aiheutunut naiselle suurta surua.

JENNI MÄKELÄ