– Valtava määrä on tullut pyyntöjä ja vetoomuksia. Paine on kova ja kai tätä vielä ainakin kerran joutuu miettimään, Vapaavuori kertoi Verkkouutisille.

Hän arvioi, että tällä hetkellä vaakakuppi on lähempänä eitä kuin kyllää. Hän korostaa, että Euroopan investointipankin varapääjohtajan työ on merkittävä tehtävä, jossa hänellä on mahdollisuus uudistua.

Jos Vapaavuori päättää asettua ehdolla, kokoomus saa hänestä raskaan sarjan ehdokkaan Helsingin pormestariksi.

