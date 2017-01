Siitä huolimatta hän kehottaa laittamaan jäitä hattuun, sillä Trump astuu virkaansa vasta 20. tammikuuta.

– Minusta on hyvä laittaa jäitä hattuun. Diplomatiassa tarvitaan yhteistyötä, ollaanpa henkilöstöstä tai hänen tyylistään mitä mieltä hyvänsä, Vanhanen sanoo Lännen Medialle.

Lännen Media uutisoi maanantaina, että joka kolmas suomalainen pelkää Trumpin tuovan lisää sotia.

Vanhanen ei kuitenkaan vähättele suomalaisten kokemaa Trump-pelkoa. Jo pelkästään poliittisena ilmiönä suomalaisten reaktiot ovat poikkeavia.

– Pelon määrä on hämmästyttävän paljon, sillä harvoin toisen maan vaalitulos aiheuttaa tällaisia tunteita. Luulen, että se kuvaa ilman muuta sitä, ettei Trumpin linjaa tunneta.

Vaalikampanjan aikana Trumpin pitämät vaalipuheet ovat olleet hyvin tulkinnanvaraisia, jolloin kokonaiskuvaa hänen linjastaan on vaikea saada.

Pelkoja herättää myös se, millaiseksi USA:n ja Venäjän suhteet lopulta muodostuvat. Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat alkaa tehdä entistä läheisempää yhteistyötä Venäjän sekä maan presidentin Vladimir Putnin kanssa.

Pahimmillaan tämä voi tarkoittaa suurvaltapolitiikan paluuta.

– Minun mielestäkin se on on aiheellinen pelko eli paluu suurvaltojen maailmaan, jossa YK:n ja EU:n kaltaiset organisaatiot menettävät voimansa. Ja tämä on pienten maiden kannalta huolestuttavaa, Vanhanen sanoo.

Vanhanen korostaa kuitenkin sitä, että Trump on demokraattisesti valittu presidentti ja Suomi tekee yhteistyötä Trumpin ja Trumpin hallinnon kanssa.

– Meille USA-suhde on erittäin tärkeä. Luomme hyvät yhteyden hänen hallintoonsa ja pyrimme sitä kautta vaikuttamaan, ettei tällaisia pelkoja tarvitse tuntea.

Lännen Median kyselyssä lähes puolet (48 %) suomalaisista pelkää Trumpin tuloa presidentiksi. Eniten suomalaiset pelkäävät maailmanrauhan ja maailmantalouden puolesta. Trumpia pelätään myös hänen maahanmuuttomielipiteidensä ja naisia koskevien mielipiteidensä vuoksi.

Lännen Median Taloustutkimuksella teettämään tutkimukseen haastateltiin 1078 suomalaista.

MINNA AKIMO