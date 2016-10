Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan tavattu Suomessa, mutta riski vaarallisen eläintaudin leviämisestä on kasvanut. Sikoja tappavaan tautiin ei ole lääkettä eikä rokotetta, mutta ihmisiä se ei sairastuta.

Tauti voi levitä luonnonvaraisten villisikojen kautta, mutta myös ihmiset voivat kuljettaa virusta esimerkiksi kengänpohjissaan tai metsästysvarusteiden mukana. Siksi maa- ja metsätalousministeriö on kehottanut välttämään villisikojen metsästysmatkoja tartunta-alueille.

– Turistit voivat huolimattomuuttaan tuoda maahan laitonta villisianlihaa. Jos se päätyy sikatiloille ruoaksi, tartuntaketju syntyy. Ruokajätteen antaminen sioille on kiellettyä, mutta taudit leviävät virheiden kautta, sanoi apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Suomen Sikayrittäjät jakavat tietoa afrikkalaisesta sikarutosta ja sen torjuntakeinoista seminaarikiertueella ympäri Suomen. Ministeriön ja Sikayrittäjien seminaarissa tiistaina saatiin tilannekatsaus tästä vakavasta eläintaudista.

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio korosti myös yhteistyötä metsästäjien kanssa, jotta villisikojen määrää saadaan vähennettyä. Se on hänestä olennaista taudin pitämisessä poissa Suomesta.

Afrikkalaisen sikaruton tautitilanne on pahentunut Baltiassa ja Puolassa tänä vuonna, ja kesällä tauti levisi uusille alueille. Puolassa erityisenä ongelmana on laittomien eläinsiirtojen välityksellä pienissä sikaloissa leviävä tartunta.

Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttava virus säilyy hyvin ja leviää helposti viruksella saastuneen elintarvikkeen tai rehun välityksellä.

Koko Viro sekä suurin osa Latviasta ja Liettuasta ovat rajoitusaluetta, josta on kiellettyä tuoda villisian lihaa tai muita villisikatuotteita Suomeen. Evira suosittelee, ettei niitä tuotaisi Baltian maista tai Puolasta rajoitusalueen ulkopuoleltakaan.

Myös sianlihan tuontiin kohdistuu rajoituksia. Niistä EU:n ulkopuolisista maista, jossa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy, on sianlihaa ja villisianlihaa sisältävien elintarvikkeiden tuonti kokonaan kielletty.

Syyskuun loppuun mennessä villisikojen tautitapauksia on todettu Virossa 759, ja tauti on levinnyt myös Viron länsiosiin ja Saarenmaalle. Latviassa tautitapauksia on 617.

Kesän aikana afrikkalaista sikaruttoa todettiin myös alueen kotisioissa. Sitä on tavattu Virossa kuudella tilalla, joista kaksi on ollut isoja tuotantosikaloita. Latviassa tapauksia on kolmelta pienehköltä tuotantosikalalta, Liettuassa 18 takapihasikalalta ja Puolassa 20 sikalalta.

Venäjällä Suomea lähimmät tautitapaukset ovat Pihkovan alueella. Lisäksi Arkangelin ja Vologdan alueilla on laaja epidemia takapihasikaloissa.

