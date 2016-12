Europarlamentaarikko Paavo Väyrysen (kesk.) Kansalaispuolueeseensa ottama asiantuntijajäsen on Ukrainan separatistien kannattaja. Väyrynen kertoi marraskuussa Facebookissa kolmen uuden asiantuntijajäsenen nimittämisestä. Yksi heistä on nimeltään Jarmo Ekman, joka kertoo Facebookissa työskentelevänsä Donetskin kansantasavallan lehdistökeskuksessa suomalaisena lehdistösihteerinä.

Donetskin kansantasavalta on nimitys, jota separatistit käyttävät hallitsemastaan alueesta Itä-Ukrainassa.

Kaksi muuta uutta asiantuntijajäsentä ovat Jukka Davidsson ja Timo Isosaari. Davidsson on ME KANSA -kansanliikkeen puhemies. Liike kertoo kotisivuillaan, että sen tavoitteena on "rikoksilla anastetun kansallisvaltio Suomen palauttaminen kansalaisille, hallinnon puhdistaminen sekä talouden laittaminen kuntoon".

Davidsson ja Isosaari olivat itsenäisyyspuolueen ehdokkaita viime vuoden eduskuntavaaleissa.

Väyrynen ilmoitti tänään toimittaneensa oikeusministeriöön noin 1 550 kannattajakorttia Kansalaispuolueen saamiseksi puoluerekisteriin. Väyrynen toimitti kesän alussa oikeusministeriöön kannattajakortteja, mutta silloin ministeriö ilmoitti noin 1 300 kortin puuttuvan. Puoluerekisteriin pääsyyn tarvitaan yhteensä 5 000 kannattajakorttia.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen vahvisti STT:lle, että nyt 5 000 kannattajakorttia näyttäisi olevan kasassa.

– Uudet kortit pitää kuitenkin vielä tarkastaa. Toivottavasti asia on selvä ennen joulua, Jääskeläinen sanoo.

Keräys jatkuu Väyrysen mukaan edelleen.

