Yksi Väyrysen pääviesteistä on se, että Suomessa ja globaalisti eletään vallankumouksellisia aikoja. Tällä Väyrynen viittaa muun muassa Britannian kansanäänestykseen EU-erosta.

Väyrysen mielestä Brexit-tulos, Donald Trumpin menestyminen Yhdysvaltain presidentin vaaleissa ja Euroopan alueen maiden talousahdinko saattaa heijastua lähiaikoina myös Suomeen.

– On ajan kysymys, milloin euroalueelle tulee kriisi tai kriisejä, jotka ovat pahempia kuin tähän asti on koettu.

Väyrynen sanoo, että jos Italiassa tapahtuu talousromahdus, se tulee horjuttamaan euroaluetta huomattavasti pahemmin kuin Kreikan aiempi romahdus, sillä Italia on moninkertaisesti suurempi talousalue.

– Italia on erittäin velkaantunut, pankkien vakavaraisuus on heikko. Brysselissä yleisesti puhutaan, että kriisejä on tulossa, Väyrynen sanoo ja arvioi, että mikäli Italia ajautuu Kreikan kaltaiseen tilaan, Suomessa ja muualla euroalueella kansa herää vastarintaan.

– Sen takia ne tahot, jotka edustavat Euroopassa federalistista näkemystä, yrittävät kiirehtiä ratkaisuja, joilla euroalueelle luodaan yhteinen finanssipolitiikka. Euroopan parlamentissa on käsitteillä mietintö, jonka aiheena on finanssipoliittisen instrumentin luominen euroalueelle. Eli suunnitteilla on yhteinen euroalueen budjetti, yhteinen valtiovarainministeriö ja pysyvät varainsiirtojärjestelmät valtioiden välille. Näitä yritetään saada aikaan ennen kuin tulee seuraava kriisi.

Väyrynen arvioikin, että seuraavan talouskriisin iskeytyessä Suomen voi rantautua poliittinen myllerrys, joka johtaisi laajoihin protesteihin EU:ta ja euroalueeseen kuulumista vastaan.

– Suomessa tyytymättömyys on suurta ja hakee purkautumistaan, Väyrynen väittää.

Väyrynen: Trumpin valinta voi rauhoittaa Itämeren tilanteen

Väyrynen pitää järjettömänä puheita siitä, että Itämeren tilanne ja Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne olisi menossa vaikeampaan suuntaan, kun Donald Trump valittiin Yhdysvaltain presidentiksi.

Trump on puhunut Venäjän presidentistä ylistävään sävyyn ja pohtinut, pitäisikö Naton roolia kutistaa Euroopassa. Väyrysen mukaan Trumpin valinta voisi kuitenkin rauhoittaa Itämeren jännitteitä.

– Hyvin lyhytnäköinen valtapolitiikka on johtanut siihen, että Venäjä, Eurooppa ja Yhdysvallat ovat vastakkain, ja kaikki kärsivät, Väyrynen sanoo ja lisää, että hänen mielestään ennen kaikkea Yhdysvallat on harjoittanut etupiiripolitiikkaa Venäjän rajoilla.

Suomen entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) kirjoitti muutama päivä sitten Financial Timesissa pelkäävänsä, että Pohjois-Eurooppaan syntyy valtapoliittinen tyhjiö. Väyrynen viittaa, luonnollisesti, kintaalla Stubbin esittämälle uhkakuvalle.

– On harhaanjohtavaa puhetta puhua valtapoliittisesta tyhjiöstä. Jos ajatellaan Suomen sotilaallista suorituskykyä, olemme hyvin vahva maa, Väyrynen sanoo.

Väyrysen mukaan Suomen ei ole tarvetta lisätä maanpuolustukseen käytettäviä resursseja. Hänen mukaansa Suomi pärjää aivan hyvin nykyisellä kapasiteetilla.

Väyrysen mielestä Suomen ja Ruotsin kannalta olisi turvallisempaa pidättäytyä itsenäisessä puolustuksessa. Natoon hakeminen ei hänen mukaansa olisi turvallista.

– Nyt olemme nähneet, mihin onnettomuuteen on johtanut, että Nato-ovea on avattu niille maille, joiden Nato-jäsenyys ei ole kenenkään kannalta järkevää, Väyrynen viittaa Georgian ja Ukrainan aiempiin haluihin liittyä Nato-jäseniksi.

Väyrynen pohtii, voisiko Trump saada aikaan "Big Dealin", eli sopimuksen Yhdysvaltain, Euroopan ja Venäjän välille. Tällä Väyrysen mukaan vastattaisiin nousevien maiden kiristämään talouskilpaan.

– Kiinan ja muiden kehittyvien maiden nousu on ollut todellinen haaste sekä Euroopan unionille että Yhdysvalloille. Olisi järkevää, että Yhdysvallat ja Venäjä toimivat yhdessä. Trumpin valinta voi merkitä sitä, että tämänkaltainen kehitys voi todella tapahtua.

Maan kärkipoliitikoilta on kuitenkin kuulunut toisenlaisia arvioita Trumpin valinnan seurauksista. Pelkoja on noussut siitä, että Trumpin valinta voisi johtaa etupiirijakoon Euroopassa.

Etupiiriajattelulla tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa vieraalla valtiolla on sotilaallista, taloudellista tai poliittista määräysvaltaa toiseen alueeseen.

