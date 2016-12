– Meillä jokaisella on vastuumme läheisistä ja kanssaihmisistä. Meidän, joilla menee paremmin on tehtävä tekoja, jotta he, joilla asiat ei ole hyvin, voisivat paremmin. Ei jätetä kaveria, kanssaihmistä, seinäjokelainen sisäministeri Paula Risikko muistutti tänään Helsingin Kokoomuksen itsenäisyyspäivän juhlassa.