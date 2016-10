Suomen kolmatta Ideapark-kauppakeskusta suunnitellaan nyt Seinäjoelle ja Ideapark sijaitsisi noin tunnin etäisyydellä Tuurin kauppa- ja matkailukeskittymästä, jonka valtakunnallisesti tunnetuin kohde on Vesa Keskisen johtama Veljekset Keskinen -tavaratalo oheistapahtumineen.

– Kaikki Suomen noin sata kauppakeskusta kilpailevat asiakkaista, mutta ne eivät ole mitään matkailukohteita. Toteutuessaan se vaikuttaisi meihin yhtä paljon kuin Lempäälän Ideapark eli ei sinänsä mitään. Taas yksi samanlainen lisää.

Seinäjoen kauppiaille Ideapark sen sijaan olisi Keskisen mukaan tuntuva isku.

– Näen, että jos tällainen hanke toteutuu, niin se on Seinäjoen kauppiaille kova isku. Kauppakeskukset ovat kaikki lähes samanlaisia. Kun on nähnyt yhden, on nähnyt ne kaikki.

Seinäjoen Ideapark-hanke tuli esille kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina. Aiemmin kaupunki oli kaavaillut samalle paikalle yhteistyössä YIT:n kanssa Lakeuden Ankkuri -kauppakeskusta.

Seinäjoen Ideaparkin rakentamisen on tarkoitus alkaa jo ensi vuonna.

Ideapark-konsepti on henkilöitynyt myös julkisuudesta tuttuun liikemies Toivo Sukariin.

Suomen ensimmäinen Ideapark on Lempäälässä sijaitseva 110 000 neliön kauppakeskus. Se on Sukari-konsernin kaupan olevien kiinteistöjen ja kehityskohteiden listalla. Hinta on netti-ilmoituksen mukaan neuvoteltavissa.

Oulun Ideaparkin Sukarin kiinteistöyhtiö myi heinäkuussa sijoitusyhtiö Avant Capital Partnersille ja Alma Property Partnersin hallinnoimalle rahastolle. Kauppahintaa ei kerrottu julkisuuteen.

Vuosien saatossa Ideapark on suunnitellut laajentumista myös esimerkiksi Lapualle, Virolahdelle ja Pieksämäelle.

VIRPI NIEMISTÖ/LÄNNEN MEDIA