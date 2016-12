Juha Sipilän (kesk.) hallituksen uusi elinkeinoministeri Mika Lintilä uskoo, että Suomen talouskasvu on valtiovarainministeriön ennusteita parempaa tänä ja ensi vuonna. Valtiovarainministeriö on ennustanut Suomeen noin yhden prosentin kasvua kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan on mahdollista, että hallituksen huhtikuun puolivälineuvotteluissa jouduttaisiin tekemään jopa 1-2 miljardin euron lisäsäästöjä.

- En usko, että kasvu jäisi niin alhaiseksi kuin valtiovarainministeriö on ilmoittanut ja enkä sen vuoksi myös siihen, että siellä tultaisiin tekemään merkittäviä leikkauksia, Lintilä sanoi ministeriksi nimittämisensä jälkeen.

Lintilän mukaan valtiovarainministerillä on aina viran puolesta tuomionpasuunsoittajan rooli.

- Se on heidän tehtävänsä ja on hyvä, että siellä on joku pitämässä tiettyjä linjoja ja pitämässä huolen siitä, ettei liian löysille suitsille valtiontalous lähde.

Lintilän nimitti tänään elinkeinoministeriksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Lintilä kuvaili ministerin valan vannomista historialliseksi ja mieleenpainuvaksi hetkeksi. Elinkeinoministerin tehtäviin hän on jo ehtinyt tutustua noin kahden kuukauden ajan.

Samassa istunnossa tasavallan presidentti vapautti Olli Rehnin (kesk.) elinkeinoministerin tehtävästä. Rehn siirtyy Suomen Pankin johtajaksi helmikuun alusta.

Mika Lintilä on viidennen kauden kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä. Hänet valittiin elinkeinoministeriksi keskustan eduskuntaryhmän, puoluehallituksen ja europarlamenttiryhmän yhteiskokouksen äänestyksessä, jossa Lintilä voitti vastaehdokkaan Mauri Pekkarisen (kesk.) Lintilä on eduskunnan talousvaliokunnan jäsen ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja. Hän on syntynyt Toholammilla ja on koulutukseltaan hallintotieteiden kandidaatti.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus aloitti työnsä toukokuun lopussa 2015. Hallituksen moni ministeri on jo ehtinyt vaihtua. Vaihdoksista osa johtuu siitä, että kokoomus vaihtoi puheenjohtajaa viime kesänä.

Valtiovarainministeriksi tuli Petteri Orpo (kok.) Alexander Stubbin (kok.) tilalle. Sisäministeriksi Orpon tilalle nousi Paula Risikko (kok.) Kansanedustaja Kai Mykkäsestä (kok.) tuli ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, kun Lenita Toivakka jätti tehtävänsä.

Sosiaali- ja terveysministeri vaihtui viime elokuussa, kun Hanna Mäntylä (ps.) ilmoitti eroavansa. Tilalle tuli Pirkko Mattila (ps.) Ensi keväänä Sipilän hallituksessa vaihtuu seuraava ministeri. Hallitusneuvotteluissa sovittiin, että Juha Rehula (kesk.) vaihtuu Annika Saarikkoon (kesk.) hallituskauden puolivälissä.

