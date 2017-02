Sdp:n tuore puoluesihteeri Antton Rönnholm muutti vuosi sitten Brysseliin viestintätoimisto Milttonin johtavaksi asiantuntijaksi. Rönnholm on vastannut EU-päätöksentekoon liittyvistä analyyseistä ja edunvalvontasuunnitelmien laatimisesta.

Rönnholm sai eniten ääniä puoluesihteerivaalin ensimmäisellä kierroksella. 488 annetusta äänestä Rönnholm sai 179 ääntä ja Palvelualojen ammattiliiton PAMin yhteiskuntasuhteiden päällikkö Hanna Kuntsi 135 ääntä. Toisella kierroksella Rönnholm voitti Kuntsin äänin 286-209.

Rönnholmille EU-asiat ovat tuttuja jo politiikasta ja opiskeluajalta College of Europesta Bruggesta. Toinen maisterin tutkinto Naantalissa kasvaneella Rönnholmilla on valtiotieteistä Åbo Akademista.

Politiikassa Rönnholm on tuttu nimi taustavaikuttajana. Hän on toiminut erityisavustajana useille sdp:n ministereille, kuten Paavo Lipposelle, Eero Heinäluomalle, Krista Kiurulle ja Pia Viitaselle.

Kunnallispolitiikkaa Rönnholm on tehnyt Turun kaupunginvaltuustossa.

Rönnholmin isä Mikko Rönnholm toimi kolme kautta sdp:n kansanedustajana ja oli Suomen ensimmäisiä europarlamentaarikkoja, jotka eduskunta valitsi Brysseliin.

Puoluekokousväelle Rönnholm kertoi, miten sdp on ollut hänelle turvallinen liike lapsesta asti. Rönnholmilla on vanha mustavalkoinen valokuva 1980-luvun alkupuolelta. Siinä hän pitää Kalevi Sorsaa kädestä Naantalin työväentalon portailla. Hän myös muistaa lapsuudesta, kuinka joi ruusumukista mehua ja kuunteli samalla aikuisten puhetta politiikasta.

Rönnholmille politiikka on myös muistoja pakkaspäivistä toreilla tapaamassa ihmisiä.

Tultuaan valituksi Rönnholm lupasi puoluekokousväelle antaa puolueelle takaisin enemmän, mitä siltä on itse saanut.

Rönnholm luonnehtii itseään pohdiskelijatyypiksi, joka mielellään visioi. Sdp:ssäkin pitäisi hänen mielestään pohtia laajemmin, missä maailma on ja miltä seuraavat 100 vuotta näyttävät.

– Pitäisi olla iso kuva, mitä kohtaa mennään. Ei niin, että politiikka on pelkkää reagointia siihen, mitä hallitus tekee.

– Koko järjestelmämme Euroopassa rakentuu kokemukselle toisen maailmansodan tapahtumista. Nyt näyttää, että pikku hiljaa ollaan unohtamassa keskeiset vapaudet: vapaus puutteesta, vapaus pelosta ja vapaus uskoa ideologioihin ja uskontoihin, joihin haluaa. Jos ne unohdetaan, ei menetetä vain aineellista hyvinvointia, vaan myös henkinen hyvinvointi.

Rönnholmin mukaan tulonjako ei ole suomalaisessakaan yhteiskunnassakaan sellainen, että olisi vapauduttu puutteesta.

– Pelko on taas läsnä, kun pakolaismassoja on liikkeellä ja kaduilla on katupartioita.

Sdp:llä on tähän aikaan Rönnholmin mielestä aidosti annettavaa. Hän uskoo, että ihmiset inspiroituvat enemmän kokonaisesta näkemyksestä maailmasta kuin yksittäisistä lupauksista.

Jos arvot ovat kohdallaan, puoluesihteerin ja puoluejohdon tehtävä on Rönnholmin mukaan saada käytäntö toimimaan.

– Itselleni poliittinen valmistelutyö on kaikkein luontaisin johdettava kokonaisuus. Kun päästään hallitukseen, siellä pitää osata toimia.

Antton Rönnholmin mukaan on tärkeää saada niin eduskuntaryhmä, nuoriso- opiskelija- kuin naisjärjestö ja Kalevi Sorsa -säätiö osallistumaan ison vision rakentamiseen.

– Puoluesihteerin tehtävä on huolehtia, että kaikki ihmiset pääsevät kukkimaan.

Kolmas tehtävä on viestinnän kehittäminen. Näyttääkö puolue ulospäin siltä, että se on kaikenlaisten suomalaisten puolue?

Hyvä puoluesihteeri on Rönnholmista kuuntelija.

– Poliittisessa johtajuudessa on nyt ollut liikaa näkyvissä, että ei osata kuunnella. Jos nyt ajattelee vaikka liikenneverkkoselvitystä.

Rönnholmin mielestä puolueiden yhteinen haaste on, miten rakenteita pitää muuttaa, jos perinteinen osallistuminen ei houkuta.

Rönnholmilla on pitkäaikainen vapaa-ajan unelma. Hän haluaisi hankkia vanhan hirsitalon, jota voisi rakentaa.

– Olen käynyt hirsirakennuskursseilla. Vanha hirsitalo on kuin hyvä yhteiskunta. Se hengittää sen verran, että siellä on hyvä olla ja jos katto ja perusta ovat kunnossa, se kestää ikuisesti.

Hannamari Ahonen / Lännen Media