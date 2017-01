Useat kaukojunat kulkevat edelleen myöhässä, kertoo VR sivuillaan. Myöhästymisiä on ollut muun muassa Helsingistä Pieksämäelle, Joensuuhun, Ouluun, Rovaniemelle, ja Tampereelle menevissä junissa. Joitain junavuoroja on myös korvattu teknisen vian vuoksi busseilla. Junien lähiliikenne on palautunut normaaliksi.