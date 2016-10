Ulkoministeri Timo Soini (ps.) kutsuu Syyrian presidentti Bashar al-Assadia sotarikolliseksi.

Lännen Media kysyi eduskuntaan saapuneelta ulkoministeri Soinilta, tuomitseeko Suomen hallitus virallisesti Venäjän ja Syyrian hallituksen Aleppossa tekemät siviilien pommitukset.

– Juuri päättyneessä TP-Utvassa tämmöinen kanta otettiin. Suomi tuomitsee sen, että väkivallanteot jatkuvat ja sotatoiminnot ovat laajentuneet ja humanitaarisia avustussaattueita on ammuttu, sairaaloita pommitettu. Tilanne on aivan karmea. Tämä pitäisi saada loppumaan mahdollisimman pian ja täydellinen tulitauko saada aikaan. Tämä on kansainväliselle yhteisölle suuri häpeä, että tällainen murhaaminen saa jatkua, Soini kertoo Suomen hallituksen kannan.

Seuraavaksi Soinilta kysyttiin, mainitseeko hallitus nimeltä Venäjän.

– Kyllä siinä Venäjän osuus on aivan keskeinen, Soini painottaa.

Mihin toimiin aiotte ryhtyä?

– Suomi ottaa kaikilla niillä foorumeilla kantaa, missä se on mahdollista. Suomi on EU:ssa mukana ja YK:ssa, Etyjissä ja monessa muussa. Kyllä tämä on aivan kamala tilanne. Ei tätä voi sietää.

Soinin mukaan Suomi ajaa EU:ssa aktiivisesti sitä, että unioni tekisi nykyistä enemmän Aleppon katastrofin pysäyttämiseksi.

– EU:ssa ja EU-maiden kesken tämä on iso asia. Tästä puhuin myös Britanniassa tavatessani konservatiivipuolueiden edustajia. Tilanne on kaikin puolin kamala, ja apua sinne pitäisi saada nopeasti, mutta jotta apu voidaan sinne turvallisesti saada, tarvitaan tulitauko, ulkoministeri toteaa.

Soini vastasi myös ihmettelyyn, miksi Suomen hallitus tuomitsee Venäjän ja Syyrian hallituksen tekemän siviilien systemaattisen tappamisen vasta nyt.

– Suomi on ottanut moneen kertaan tähän asiaan kantaa. Ei kysymys ole siitä. Meillä on ollut pitkä historia tässä asiassa. Olemme olleet etunojassa. Teidän olisi pitänyt kirjoittaa kannanotot suuremmalla, Soini viittaa aiempiin lausuntoihinsa.

Ulkoministeri Soini on kutsunut al-Assadia aiemmin sotarikolliseksi.

Pidättekö häntä edelleen sotarikollisena?

– Kun katsotaan, mikä tilanne on ja miten paljon on vastuulla ihmishenkiä, lienee kolmesataatuhatta, niin milläpä muullakaan nimellä, Soini vahvistaa käyttävänsä Syyrian presidentistä edelleen sotarikollinen-termiä.

Onko Putinkin sotarikollinen?

Jos al-Assad on sotarikollinen, sama luonnehdinta pätenee Aleppon siviilien pommittamisen seurauksena Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Soini väisti kysymyksen siitä, pitääkö hän Putinia sotarikollisena.

– No, Syyria on se ja hallitus, joka siellä toimii omaa kansaansa vastaan. Sitten tässä on erinäköisiä kansainvälisiä toimijoita vino pino. Minä en rupea heitä järjestykseen laittamaan, mutta al-Assad murhaa omaa kansaansa, Soini kiteyttää.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen jakaa ulkoministeri Soinin näkemyksen siitä, että Venäjä ja Syyrian hallitus ovat syyllistyneet Aleppon siviilien pommittamisessa sotarikoksiin.

– Pidän luonnollisena sitä, että toimet tuomitaan. Viime viikolla jo sanoin, että on perusteita olemassa myös sotarikossyytteille. Ne ovat kyllä vahvistuneet. Massiivisia ja kohdistamattomia pommituksia siellä on ollut siviilikohteisiin. Vaikka en ole juristi, luotan siihen, että ulkoministeriössä on arvioitu myös juridiikan kannalta, missä kohtaa rima ylittyy, Vanhanen toteaa.

Vanhanen arvioi, että ulkoasiainvaliokunta keskustelee seuraavassa kokouksessaan Syyriasta ja Suomen mahdollisuuksista vaikuttaa tilanteeseen.

– Syyrian sodan tämänhetkinen vaihe on tragedia. Luonnollisesti YK:n pitää olla pääfoorumi, jossa asia ratkaistaan, mutta siellä ongelma on, että yksi osapuolista, Venäjä, on turvallisuusneuvoston jäsen, Vanhanen toteaa.

Onko kansainvälinen järjestelmä kyvytön estämään pommituksia?

– Ei saisi olla. Kansalaismielipide on erittäin vahvasti vaikuttamassa pommituksia vastaan, ja hyvin monet maat tekevät samaa työtä. Kuulimme juuri, että Yhdysvallat on ottanut erittäin voimakkaan kannan. Uskon, että Suomen rinnalla jokseenkin kaikki valtiot ottavat kantaa, Vanhanen sanoo.

Voisiko EU painostaa Venäjää siten, että pommitukset loppuisivat?

– Uskon, että asia on esillä myös EU:n ja Venäjän välillä, mutta tällä hetkellä EU:n ja Venäjän suhteet ovat valitettavan ohuet, Vanhanen ei kuulosta optimistiselta EU:n omien vaikutusmahdollisuuksien suhteen.

Pääministeri Juha Sipilä ei maininnut Venäjää lausunnoissaan, vaikka tuomitsi Aleppon tapahtumat.

– Viime päivinä siviilejä on kuollut paljon. Nämä toimet pitää ehdottomasti saada siellä loppumaan.

Kysyttäessä Sipilä kertoi hallituksen tuomitsevan Venäjän toimet, mutta toisin kuin ulkoministeri Soini, pääministeri ei vastauksissaan maininnut Venäjää.

– Kyllä se selvää on, että ne toimet, joita Syyriassa tällä hetkellä tapahtuu, pitää saada loppumaan, Sipilä sanoo.

Pääministeri Sipilän mukaan parin viikon päästä pidettävä EU:n Eurooppa-neuvoston kokous on pyhitetty Venäjä-kysymykselle.

Tiedotteen sanamuoto hämmensi Orpoa ja oli ristiriidassa Soinin viestin kanssa

Valtioneuvoston viestintäosasto lähetti julkisuuteen virallisen tiedotteen TP-Utvan kokouksesta.

TP-Utvan jäsen ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo hämmentyi tiedotteen sanavalinnoista. Orpo näki virallisen kirjoitusasun ensimmäisen kerran, kun Lännen Media sitä hänelle näytti eduskunnassa.

Tiedotteessa lukee seuraavasti: "Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat tiistaina 4. lokakuuta Syyrian vakavasta kriisistä, mukaan lukien Venäjän toimista. Suomi tuomitsee jyrkästi sotatoimien tarkoituksellisen kohdistamisen siviileihin ja siviilikohteisiin kuten sairaaloihin. Tilanne erityisesti Aleppossa on kestämätön ja kaupunkia uhkaa humanitaarinen katastrofi. Konfliktin osapuolten tulee sitoutua maanlaajuiseen tulitaukoon ja humanitaarisen avun perille saamiseen."

Suomen valtiojohdon lausunnossa ei suoraan tuomita Venäjän ja Syyrian hallituksen tekemiä pommituksia, vaan viitataan sotatoimiin yleisellä tasolla.

Tiedotteen sanamuodot eivät vastanneet sitä sanomaa, jonka ulkoministeri Soini eduskunnassa halusi ilmaista, eivätkä ne olleet Orponkaan kannan mukaisia.

– Kyllä me sitä tarkoitimme asiasta keskustellessamme, Orpo vastasi siihen, onko hallituksen tarkoituksena hänen mielestään tuomita nimenomaan Venäjän toimet.

Jostain syystä valtioneuvoston tiedote oli paljon ympäripyöreämpi kuin ulkoministeri Soinin, sisäministeri Orpon ja Matti Vanhasen linjaukset.

LAURI NURMI, HELSINKI / LÄNNEN MEDIA