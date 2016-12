Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan Uber-kyytipalvelun kuskille, joka tuomittiin hovioikeudessa luvattomasta taksiliikenteen harjoittamisesta.

Korkein oikeus myönsi valitusluvan kuskille määrätystä menettämisseuraamuksesta. Mies tuomittiin hovioikeudessa menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 2 800 euroa.

Korkeimman oikeuden mukaan muilta osin kysymys valitusluvan myöntämisestä ratkaistaan valituksen käsittelyn yhteydessä. Näin ollen korkeimmassa oikeudessa voi vielä tulla käsittelyyn myös kyytipalvelun laillisuuden arviointi.

Hovioikeus katsoi, että kuskin toiminnassa oli kyse ammattimaisesta toiminnasta, johon vaaditaan Suomessa taksilupa.

– Tämä on aivan selvä ennakkotapaus. Ilmiö on Suomessa uusi, ja on tärkeää, että korkein oikeus nyt tutkii asian, sanoi kuskin asianajaja Mikko Ruuttunen STT:lle.

STT