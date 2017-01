Katkoja on etenkin Savon Voima Verko n jakelualueella, jossa sähköttä on enimmillään ollut seitsemän ja puoli tuhatta asiakasta. Elenian verkossa on ollut ilman sähköä enintään reilut viisi tuhatta asiakasta, joita pari tuhatta oli Saarijärvellä.

Kuopiossa myrskytuulen puuska sorti rakenteilla olleen omakotitalon maahan. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut turmassa.

STT