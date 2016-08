Yhdysvaltalaisten tutkijoiden mukaan Meksikonlahdelta maan rannikolle vyöryvistä hurrikaaneista on tullut kiistatta tuhoisampia tällä vuosituhannella menneisiin vuosikymmeniin verrattuna.

Vaikka myrskyjen voimistuminen ja niiden aiheuttamien tuhojen lisääntyminen on luonnontieteiden keinoin mitattava tosiasia, rannikon asukkaiden kokemus asiasta riippuu tieteen faktoja enemmän heidän sukupuolestaan, puoluetaustastaan ja viimeaikaisista myrskykokemuksista.

Se, uskovatko rannikon asukkaat myrskyjen muuttuvan ajan mittaan ankarammiksi, riippui tutkijoiden havaintojen mukaan eniten siitä, millaisen myrskyn he olivat viimeksi kokeneet. Mielipiteet riippuivat voimakkaasti myös siitä, oliko vastaaja mies vai nainen, äänestikö hän republikaaneja vai demokraatteja, ja uskoiko hän ilmastonmuutokseen.

Esimerkiksi ilmastonmuutokseen uskovat ihmiset kokivat myrskyjen voimistuneen paljon todennäköisemmin kuin ne, jotka eivät ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen usko.

Tutkijoiden mukaan on tärkeää ymmärtää, miten ihmiset kokevat myrskyjen voimistumisen, koska se vaikuttaa heidän halukkuuteensa varautua riskeihin.

Samantapainen ilmiö on havaittu myös Suomessa, kun on tutkittu tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä. Niissä on käynyt ilmi, että tuulivoimaloiden lähellä asuvien ihmisten ennakkoasenteet tuulivoimaa kohtaan vaikuttavat siihen, miten suureksi häiriöksi voimalat koetaan. Eräässä tutkimuksessa jopa havaittiin, että luottamus oman kunnan virkamiehiä kohtaan korreloi sen kanssa, miten häiritseviksi äänet koetaan.

Yhdysvaltalaistutkimus julkaistiin kesäkuussa International Journal of Climatology -tiedelehdessä. Tutkimuksesta kertoi tiedeuutispalvelu Eurekalert.

HENRIPEKKA KALLIO/LÄNNEN MEDIA