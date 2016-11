Selvityksen mukaan lähes kaikilla lapsilla on kavereita ja he kokevat aikuisten kuuntelevan heitä sekä kotona että päiväkodissa. Lapsista 80 prosenttia kertoo saavansa kehuja ja yli 90 prosenttia osaa sanoa, missä asioissa he ovat hyviä.

Lapsibarometrin toteutti Lapsiasiavaltuutetun toimisto. Tutkimukseen vastasi yli 400 lasta.

STT