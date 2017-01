Uudenvuodenyön yökerhoiskun tekijäksi Istanbulissa on ilmoittautunut islamilainen valtio -äärijärjestö Isis. Järjestön vastuunotto Turkin-iskusta on tutkija Toni Alarannan mukaan poikkeuksellista. Kuvassa kannetaan iskussa menehtyneen 19-vuotiaan Busra Kosen arkkua. KUVA: EPA/Sedat Suna

Turkissa terrori-iskuja ovat tehneet Kurdistanin työväenpuolue PKK, siihen liittyvä Kurdistanin vapauden haukat TAK sekä islamilainen äärijärjestö Isis.

– Olen nähnyt turkkilaisten tutkivien journalistien ja tutkijoiden raportteja, joista käy ilmi turkkilaisten Isis-johtajien tietokoneiden sisältö. Niistä on löytynyt karkeita tai alustavia suunnitelmia siitä, että pitäisi iskeä myös turistikohteisiin. Näyttöä suunnitelmista siis on, Alaranta toteaa.

Turkkilaisen uutiskanava CNNTürkin mukaan viranomaiset pidättivät maanantaina Antalyan lentokentällä pommi-iskulla uhkailleen syyrialaismiehen.

Kahden lajin terrorismia

Alarannan mukaan terrorismin luonne voi Turkissa muuttua.

– Mahdollisuus on olemassa niin kauan kuin maan sisällä selvästi on terroristisoluja ja ennen kuin ne on saatu ratsattua. Yleensäkin islamiin perustuva radikaali ajattelu on maassa lisääntynyt, ja se lisää uhkaa, vaikka ei olisikaan suoraan Isisin aikaansaamaa.

Pitkän linjan kurdiseparatistiterrorismi on toistaiseksi kohdistunut ensisijaisesti Turkin valtion edustajiin, kuten santarmiin, poliisiin ja armeijaan. Iskut ovat sijoittuneet Kaakkois-Turkin kurdialueille sekä Ankaran ja Istanbulin keskustoihin, joissa tosin on siviiliuhrejakin syntynyt.

TAK on tutkijoillekin vieraampi.

– He tekivät pienimuotoisen iskun lentokentälle Istanbulissa. Puheet ovat kovia ja he pyrkivät ehkä vahingoittamaan turismisektoria.

Isiksen pyrkimyksenä taas on ollut horjuttaa yhteiskuntarauhaa.

– Se tuntuu olevan tärkein päämäärä Turkissa. Iskuilla se on halunnut syventää yhteiskunnallisia jakolinjoja turkkilaisten ja kurdien, sunnienemmistön ja aleviittivähemmistön sekä maallisen ja uskonnollisen elämän välillä.

Noin vuosi sitten itsemurhapommittaja surmasi kymmenen saksalaisturistia Istanbulin Sultanahmetin alueella Sinisen moskeijan tuntumassa.

– Iskun kohteena oli länsimaalainen elämäntapa, turismi.

Turkin ja Isiksen suhde kompleksinen

Uutiskanava Al-Jazeeran mukaan Isis on ilmoittanut tehneensä uudenvuodenyön hyökkäyksen istanbulilaiseen yökerhoon. Yökerhoiskussa kuoli 39 ihmistä ja loukkaantui 70.

Alarannan mukaan osa Turkin terrori-iskuista on ollut selvästi Isiksen tai ryhmään liittyvien henkilöiden tekemiä.

– Isis ei ole ottanut niistä julkisesti vastuuta. Se on erikoinen piirre, koska yleensä Isis on varsin hanakka vastuunottaja.

Alaranta sanoo, että Turkilla ja Isiksellä on kompleksinen suhde.

– Turkki suhtautui leväperäisesti Isiksen toimintaan rajanpinnassa vuosina 2011-2015. Se antoi Isiksen ja muiden Syyrian Assadia vastaan käyvien ryhmittymien toimia. Turkista tuli Isiksen vihollinen vasta 2015, kun Naton sallittiin käyttää Incirlikin lentotukikohtaa. Isis on onnistunut kasvattamaan kannattajakuntaa Turkissa, ja kun suoraa vastuuta ei teoista ole otettu, jonkinlainen sympatiseeraajien joukko Turkissa on saatu pidettyä yllä.

Turkissa on eletty monta terrorismin vuotta eikä iskua turistialueelle ole vielä tullut.

– En pitäisi iskua niin todennäköisenä, että neuvoisin olemaan matkustamatta. Turkki on ajautunut viimeisen vuoden aikana harmaalle alueelle, jossa turistien tuntemukset vaikuttavat kohdevalintaan. Matkailijat pohtivat onko Turkki turvallinen vai ei.

Alaranta ei näe Turkin-tilanteessa nopeita positiivisia merkkejä.

– Kuuma kurdikysymys ruokkii väkivaltaa eikä tilanne ole paranemassa. Islamilaisen terrorismin uhka on olemassa ainakin lähivuosina, hän summaa.

UM: Turvallisuustilanne arvaamaton

Turkissa on edelleen voimassa poikkeustila, joka määrättiin viime kesän vallankaappausyrityksen vuoksi. Se on voimassa tammikuun puoliväliin asti. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on todennut, että poikkeustilaa voidaan jatkaa ainakin ensi kesään. Poikkeustila antaa hallitukselle laajat toimivaltuudet.

Ulkoministeriön tuoreimman matkustustiedotteen mukaan maan turvallisuustilanne on ennalta-arvaamaton eikä uusien terrori-iskujen mahdollisuutta ole suljettu pois. Ministeriö kehottaa maahan matkustavia noudattamaan erityistä varovaisuutta ja välttämään suuria väkijoukkoja ja mielenosoituksia.

Johanna Puukka / lännen media