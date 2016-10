Listojen jako sallituista puhujista on sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Antti Lindtmanille henkilökohtainen tappio ja varsin kiusallinen asia, luonnehtii johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

Lindtmanin nimi on ollut mukana sosiaalidemokraattien puheenjohtajaspekulaatioissa.

– Lähellä on sellainen johtopäätös, että hän on myrkyttänyt aika monen mielen eduskuntaryhmässä. Hän kasaa itselleen esteitä vahvasti, jos on tällaista jakoa hänen omiin suojatteihinsa ja muihin.

Jokisipilän mukaan toiminta vaikeuttaa huomattavasti ryhtymistä puolueen puheenjohtajan Antti Rinteen haastajaksi.

Lännen Median elokuussa tekemässä kyselyssä demarivaikuttajille Lindtman oli ainoa potentiaalinen uhkaaja puheenjohtaja Antti Rinteen jatkokaudelle.

Toista kauttaan eduskunnassa istuvaan, 34-vuotiaaseen Lindtmaniin on kohdistunut paljon odotuksia. Jokisipilä sanoo, että kilvessä on nyt iso lommo, jonka korjaamiseksi on tehtävä paljon töitä.

– Voi katsoa, että hän on aika raskaasti epäonnistunut eduskuntaryhmän puheenjohtajan roolissa. Korjatakseen sen hän joutuu ottamaan lusikan kauniiseen käteensä ja hänen on koetettava vakuuttaa nämä edustajat, jotka ovat toimintaan tyytymättömiä.

Asian vuotaminen julkisuuteen kielii Jokisipilän mukaan siitä, että ilmapiiri ryhmässä on aika tulehtunut.

Listojen laatimista sopivista puhujista Jokisipilä pitää poikkeuksellisena. Hän ei pidä aivan mahdottomana, etteikö vastaavaa olisi voinut tapahtua aiemminkin, mutta asia ei ainakaan ole tullut julkisuuteen mistään eduskuntaryhmästä.

Oman lisäjuonteensa tuo lainsäädäntö. Perustuslain mukaan kansanedustajan pitää saada vapaasti osallistua eduskunnan käsittelyssä oleviin asioihin.

– Toiminta puheenjohtajana ei näytä hyvältä siinä valossa.

MARIA KALLIOKOSKI / LÄNNEN MEDIA