Ranskan vaalien on katsottu uhkaavan EU:n olemassaoloa, sillä EU-vastainen Marine Le Pen on kevään vaaleissa vahvoilla. Populistijohtaja on luvannut kansanäänestyksen Ranskan EU-jäsenyydestä. Jos EU:n perustajamaa ja iso euromaa seuraisi brittien esimerkkiä, unionin olisi vaikea pysyä enää pystyssä.

EPC-tutkimuslaitoksessa Brysselissä työskentelevä Emmanouilidis tähdentää, että Le Penin vaalivoitto ja Ranskan lähtö EU:sta ovat vielä monen mutkan takana.

STT