Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) vahvisti maanpuolustuskurssin avajaisissa maanantaina aamulla, että puolustusvoimat ja kotimainen teollisuus kehittävät yhdessä suorituskykyä, jonka tavoitteena on palauttaa "miinakauhu" maavoimien keinovalikoimaan.

– Yksi asia, joka vielä kaipaa ratkaisua, on se, miten korvataan maavoimia tukenut pelotevaikutus, miinakauhu, joka menetettiin Ottawan sopimukseen liittymisen myötä. Ottawan sopimus kieltää jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin ja tuotannon. Siihen liittyminen oli virhe, mutta tämän virheen kanssa on elettävä, Niinistö totesi puheessaan Säätytalossa.

Ottawan sopimus on jäämässä suomalaisen turvallisuuspolitiikan historiaan Tarja Halosen (sd.) presidenttikauden symbolina. Viime vuosikymmenellä elettiin osittain toisenlaista aikaa kuin nyt, vaikka kansainvälisen politiikan tutkijat varoittivat jo hyvissä ajoin, millaisia keinoja Venäjää silloinkin johtanut KGB-taustainen Vladimir Putin saattaisi olla valmis käyttämään ulkopolitiikassaan.

Nyt Suomen valtionjohto lähtee turvallisuuspolitiikassaan jälleen siitä, että Suomella on oltava mahdollisimman suuri kyky tuottaa vastapuolelle tappioita. Tämän kyvyn arvioidaan hillitsevän mahdollista halua uhata Suomea sotilaallisesti.

"Tarkoitan maahan tunkeutuvan vihollisen alitajunnassa vellovaa tunnetta"

Puolustusministeri Niinistön arvion mukaan Suomen pitkän itärajan puolustaminen edellyttää maavoimilta kykyä luoda pelotevaikutusta vihollisen alitajuntaan.

– Maavoimille sopimukseen liittyminen tarkoitti huomattavaa suorituskyvyn menetystä. Osa menetetyistä kyvykkyyksistä on tähän päivään mennessä saatu korvattua eduskunnan tätä tarkoitusta varten myöntämän lisärahoituksen turvin. Korvaavilla hankinnoilla ei kuitenkaan ole onnistuttu luomaan samaa alue- tai etenkään pelotevaikutusta, mikä jalkaväkimiinoitteilla oli helposti ja kustannustehokkaasti aikaansaatavissa - tarkoitan sitä maahan tunkeutuvan vihollisen alitajunnassa vellovaa tunnetta, että jokainen askel voi olla viimeinen, Niinistö painotti.

Maanantaina hän vahvisti, että kotimainen ratkaisu ongelmaan saattaa olla löytymässä.

– Puolustusvoimissa onkin käynnissä tutkimuskokonaisuus, jossa arvioidaan kotimaisen teollisuuden esittämän tuotekonsepti-idean jatkokehittämistä ja käytettävyyttä. Selvitys toteutetaan yhteistyössä teollisuuden kanssa vuosien 2016 ja 2017 aikana. Selvitystyö pohjautuu hallitusohjelman linjaukseen, jonka mukaan ’Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin sotilaallisiin suorituskykyihin liittyvää kansallista teknologista osaamista sekä riittävää huoltovarmuutta ja puolustusteollisuutta’. Tavoitteena on, että puolustusvoimat saisi uutta suorituskykyä ja mahdollisuuden korvata menetettyä alue- ja pelotevaikutusta nimenomaan kotimaisen puolustusteollisuuden innovaatioiden käyttöönotolla, puolustusministeri kertoi maanpuolustuskurssilaisille.

Lännen Media uutisoi hankkeesta jo viime tammikuussa (LM 28.1.).

Kyse on jalkaväkimiinat korvaavan aluevaikutteisen räjähdepanoksen kehittämisestä jalkaväen laajojen joukko-osastojen omasuojaksi.

Tutkimustoiminta on jo alkanut. Hankkeessa on keskeistä, ettei vastaavaa teknologiaa ole saatavilla maailman kaupallisilta asemarkkinoilta.

Maamiinojen poistamisen aiheuttamaa suorituskyvyn laskua on korvattu vuodesta 2009 alkaen lennokeilla, panssarimiinoitteiden modernisoimisella, viuhkapanoksilla ja pimeätaistelukyvyn lisäämisellä. Näiltä kaikilta korvaavilta järjestelmiltä kuitenkin puuttuu tärkein eli pelotevaikutus, siis miinakauhu.

Sensoriteknologia, heräteteknologia ja sytytinteknologia ovat hankkeen keskeisiä tutkimusalueita, mutta yksittäisiä teknologioita olennaisempaa on räjähdepanoksien kaukolaukaisu.

Ottawan sopimus kieltää Suomelta maamiinat, mutta sallii räjähteet, jotka laukaistaan aktiivisesti.

Lännen Median tietojen mukaan Ottawan sopimusta voi olla mahdollista tulkita siten, että räjähteen aktivoivan sotilaan ei tarvitse omin silmin nähdä vihollista. Tällöin riittäisi, että vihollisen tunkeutuminen räjähdepanoksilla varustetulle alueelle havaitaan ilmasta lennokeilla tai maasta jollakin muulla uudella teknologialla.

Maavoimat esitteli viime viikolla tiedotusvälineille israelilaisia lennokkeja, joilla vihollisen sotilaiden tunkeutuminen tietylle alueelle pystytään havaitsemaan ilmasta lämpö- ja pimeäkameroilla.

Tällöin hyökkääjä ei pääse eroon miinakauhusta, koska hyökkääjän sotilaita voidaan torjua, vaikka suomalaisia sotilaita ei olisi fyysisesti lähistöllä.

– Kun tiedämme, että vihollinen on tulossa ja tietyssä paikassa, järjestelmä voidaan laukaista. Ottawan sopimuksen näkökulmasta olennaista on, että tiedämme räjähdyksen kohdistuvan vain sotatoimissa mukana oleviin. Todennäköistä on, että vihollisen näkeminen monitorilta täyttää vaatimuksen, lähde kertoi Lännen Medialle jo tammikuussa.

Puolustusvoimien tavoitteena on luoda miinakauhun tuottava suoja esimerkiksi leiriytyneille tai vasta ryhmittyville maavoimien joukoille.

Vuoden 2017 aikana uuden asetyypin kehittämisessä edetään kokeiluvaiheeseen, jonka jälkeen on tarkoitus aloittaa tuotanto kotimaassa. Kiristyneen maailmantilanteen takia hankkeessa edetään nopeasti.

Hankkeessa mukana olevat tahot arvioivat, että hankkeen suuruusluokka, kotimaisuus ja salaisuus herättävät kunnioitusta potentiaalisen vastapuolen leirissä. Myös sitä pidetään tärkeänä, että ulkomailla laitetaan merkille, ettei Suomi anna jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksen rajoittaa puolustusvoimien kykyä torjua laaja tai paikallinen jalkaväen hyökkäys Suomea vastaan.

