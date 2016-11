Kemiönsaaressa Varsinais-Suomessa viikonloppuna sattuneessa ulosajossa loukkaantunut mies on kuollut, kertoo poliisi.

Onnettomuus sattui lauantain vastaisena yönä Dragsfjärdintiellä. Turma-autossa oli yhteensä neljä paikkakuntalaista miestä. Miehet ovat syntyneet vuosina 1982, 1990, 1996 ja 1974. Heistä kolme kuoli jo onnettomuuspaikalla. Neljäs loukkaantui vakavasti, ja hänet vietiin hoidettavaksi sairaalaan.

Poliisin mukaan henkilöauto oli suistunut tieltä ja osunut puuhun. Auto oli myös pyörähtänyt katolleen. Poliisin on arvioinut, että autolla on ollut erittäin kova nopeus onnettomuushetkellä.

Tutkinnanjohtaja Jan Storing kertoo, ettei poliisi vieläkään tiedä, kuka autoa ajoi.

– Minulla on aavistus asiasta, mutta ei tarkkaa tietoa. Auton omistajan perusteella voisi tietysti päätellä jotain, mutta jos seurue on ollut esimerkiksi ravintolassa, kuski on voinut vaihtua, Storing sanoo.

Poliisi selvittelee tutkinnassaan paitsi kuskia myös sitä, oliko joku uhreista juovuksissa. Storingin mukaan tulokset saadaan vasta myöhemmin, koska verinäytteet otetaan vasta ruumiinavauksen yhteydessä.

