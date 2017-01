– Suomen oltava aktiivisempi Eurooppa-politiikassa ja kansainvälisessä politiikassa. Nykyisellä hallituksella ei ole motivaatiota ja ei ehkä osaamistakaan Euroopan unionin yhteistyöhön liittyvässä politiikassa. Se täytyy muuttaa, Tuppurainen korosti.

Hän painotti, että Suomi tarvitsee eurooppalaista yhteistyötä turvallisuudessa ja taloudessa.

Tuppuraisen mukaan demarijohtoinen hallitus ei voisi perua kaikkia nykyhallituksen päätöksiä, mutta joitakin kyllä.

– Haluaisin korjata vakavan virheen, jonka hallitus tehnyt varhaiskasvatuksen suhteen. Sdp puolustaa subjektiivista päivähoito-oikeutta ja varhaiskasvatusoikeutta kaikille lapsille. Pidän suurena virheenä, että hallitus on rajannut ja romuttanut subjektiivisen päivähoito-oikeuden. Kysymys on koulutuksellisesta tasa-arvosta ja lasten tasa-arvosta. Tulisin pääministerinä tämän päätöksen perumaan.

Sdp:n nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne on sanonut, että sdp peruisi myös tekeillä olevan sote-uudistuksen. Myös Tuppuraisen mukaan pitäisi harkita tarvitaanko maakunnat luovaa lainsäädäntöä vai voitaisiinko nykyisen kuntalain puitteissa järjestää ilman muuta tarvittava laajempi järjestäjätaho sosiaali- ja terveysuudistukselle.

Tuppurainen vakuutti tiedotustilaisuudessa tavoittelevansa valintaa puolueen johtoon.

– Tavoittelen voittoa, kisa on vasta alkamassa.

Sdp:n puheenjohtajakiertue starttaa loppiaisen jälkeen lauantaina Kuopiosta. Tuppurainen uskoo, että kiertueen aikana nousee esiin erilaisia painotuksia, koska kaikilla ehdokkailla on erilaisia taustoja.

– Olen pitkän linjan demari. Olen kuitenkin nöyrä sen suhteen, että kaikki varsinkaan uudet puoluekokousedustajat eivät tunne minua. Näkökulmaeroja myös valaistaan.

Tuppurainen ei lähde vertailemaan itseään Antti Rinteeseen tai Timo Harakkaan.

– Luon omaa linjaa, mulla on oma profiili. Molemmat ovat aivan erinomaisia sosiaalidemokraatteja. Tämä on iso kansanliike, jossa on seinät leveällä ja katto korkealla. Meitä mahtuu mukaan moneksi.

Tuppuraisen mielestä sdp pystyy parantamaan kannatuslukujaan. Mielipidemittauksissa sdp on viime ajat kisannut keskustan kanssa ykköspuolueen paikasta yli 20 prosentin kannatuksella. Tarkkaa kannatuslukutavoitetta Tuppurainen ei tarkentanut.

– Sosialidemokratia on aate, jolla on enemmän annettavaa. Totta kai hienoa, että on aloitettu vuosi mielipidemittausten kärkisijoilta. Se on inspiroivaa ja energisoivaa.

Puoluesihteerisuosikkia Tuppuraisella ei ole. Sdp:n presidenttiehdokkuudesta hän ei ole kiinnostunut, mutta pitää selvänä, että iso puolue lähtee presidentinvaaleihin omalla ehdokkaalla.

KIRSI TURKKI / LÄNNEN MEDIA