Katkoja on etenkin Savon Voima Verko n jakelualueella, jossa sähköttä on enimmillään ollut seitsemän ja puoli tuhatta asiakasta. Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan katkoja on ollut esimerkiksi Siilinjärvellä, Nilsiässä, Lapinlahdella ja Konnevedellä.

Elenian verkossa on ollut ilman sähköä enimmillään reilut viisi tuhatta asiakasta. Sähkökatkokartan mukaan sähkö on katkeillut esimerkiksi Saarijärvellä, Jyväskylässä ja Jämsässä.

Kuopiossa myrskytuulen puuska sorti rakenteilla olleen omakotitalon maahan. Kukaan ei loukkaantunut turmassa. Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä oli rakennus, jossa oli vesikatto päällä, runko rakennettu ja jonka seiniin oli jo osin laitettu tuulensuojalevyjä. Tuuli oli päässyt avoimelta puolelta rakennuksen sisään.

– Runkorakenteissa ei ilmeisesti ollut riittävästi siteitä ja se lähti kaatumaan kuin korttitalo konsanaan. Se on luhistunut myötätuuleen päin ja katto on sortunut rakennuksen päälle, kuvailee palomestari Arto Lappi Pohjois-Savon pelastuslaitokselta.

Kovia tuulia on ollut illalla myös Tunturi-Lapissa. Ilmatieteen laitos tviittasi, että Muonion Laukukerolla havaittiin hirmumyrskyä. Iltakuuden aikaan keskituuli oli ylimmillään lähes 37 metriä sekunnissa ja puuskat jopa 44 metriä sekunnissa. Edellisen kerran vastaavia lukuja on mitattu vuoden 2013 joulukuussa.

Tuulista varoitetaan edelleen keskisessä Suomessa

Ilmatieteen laitos oli antanut tuulivaroituksen maan koko keskiosaan Pohjanmaalta Kainuuseen ja Etelä-Savoon ulottuvalla vyöhykkeellä. Illalla päivitetyn varoituksen mukaan länsituuli on aluksi voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa voi olla 20 metriä sekunnissa.

Perämerelle on annettu myrskyvaroitus, joka mukaan luoteismyrsky voi aluksi puhallella 21 metriä sekunnissa. Alueella on varoitettu myös kovasta aallokosta, jossa merkitsevä aallonkorkeus voi ylittää neljä metriä.

STT