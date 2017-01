Ainakin osa lapsista on tänään ollut hoidossa Tampereen yksityisessä ABC-Päiväkodissa. Tampereen kaupungin asiakaspalvelupäällikkö Elli Rasimus kertoo, että vanhemmilla ei ole ollut tarvetta kiireelliseen hoitopaikan vaihtoon. Rasimuksen mukaan muutamien vanhempien kanssa uuteen hoitopaikkaan siirtymistä on valmisteltu.

– Nopeisiin ratkaisuihin ei ole ollut tarvetta, sillä päiväkodin henkilöstö on toiminut moitteettomasti eikä ole tullut ilmi mitään lasten turvallisuutta vaarantavaa. Hyvin rauhallisin järjestelyin on menty. Päiväkoti on auki 30. tammikuuta asti, ja vanhemmat voivat siihen mennessä päättää, hakevatko yksityiseen vai kunnalliseen päivähoitoon.

Rasimuksen mukaan Tampereen kaupungilla on tarjota halukkaille heti paikka kunnallisesta päivähoidosta.

Tampereen kaupunki kertoi eilen aikovansa kieltää lasten pitämisen yksityisessä ABC-Päiväkodissa. Lapsipornon hallussapidosta tuomittu yrittäjä ei ollut noudattanut sopimusta siitä, ettei hän toimi lasten kanssa yksin. Päiväkotiyrittäjä tuomittiin vuonna 2010 tämän tietokoneelta löytyneistä lapsipornovideoista. Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomion mukaan mies oli pitänyt hallussaan ainakin viittä videotiedostoa, joissa alaikäisiä esitettiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti.

Oikeudenkäynnissä mies tunnusti syytteen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Hänet tuomittiin 20 päiväsakkoon, joista tuli yhteensä maksettavaa 580 euroa.

"Sopimuksen valvominen mahdotonta"

Tampereen kaupunki teki lokakuussa 2011 yrittäjän kanssa sopimuksen konsultoituaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa. Aluehallintoviraston ylitarkastajan Marja-Liisa Keski-Rauskan mukaan sopimus tehtiin todennäköisesti sillä ajatuksella, että yrittäjä toimisi vain toimitusjohtajana.

– Silloin on ilmeisesti ajateltu, ettei henkilö astuisi jalallaankaan päiväkotiin.

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä kommentoi STT:lle jo tiistaina, että nykytiedoilla vastaavaa sopimusta ei olisi tehty lainkaan.

– Sellaista sopimusta ei olisi pitänyt tehdä, koska sen valvominen on mahdotonta.

Aluehallintovirasto on tehnyt tapahtuneesta selvityspyynnön Tampereen kaupungille. Kaupunki on myöntänyt, että sen valvontatoimissa on ollut puutteita.

– Odotamme nyt tarkempaa selvitystä miksi näin on päässyt tapahtumaan, Keski-Rauska kertoo.

Tampereen kaupunki on esittänyt lasten ja nuorten palvelujen lautakunnalle, että päiväkoti asetetaan toimintakieltoon 30. tammikuuta lähtien. Lautakunta päättää asiasta kokouksessaan 24. päivä.

STT