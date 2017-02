1. Kuka on poliittinen esikuvasi ja miksi?

Mauno ja Tellervo Koivisto. Mauno Koivisto lähti työläisperheestä kouluja käymään, päätyi älymystöön, talouden tuntijaksi ja tasavallan presidentiksi. Tellervo Koiviston hillitty huumori ja taitava sanankäyttö ovat lumonneet minut jo vuosia sitten. On muistettava, että hän oli perheen ainoa kansanedustaja.

2. Mitä sanoisit Donald Trumpille hänen politiikastaan, jos tapaisit hänet?

Sanoisin, että koskaan ei ole myöhäistä muuttua. Todellista vahvuutta ei ole uhkailu ja öyhötys, ihmisoikeuksien polkeminen, ilmastonmuutoksen kiistäminen.

Ystävällisyys ja yhteistyö on voimaa. Usko hyvään. Totuus ei katoa, vaikka kuinka sitä koettaa pois valehdella.

3. Voitko hyväksyä sosiaaliturvassa osittaiseen perustuloon siirtymisen?

Tutkimuksen mukaan leipäjonojen asiakkaista joka kolmas ei käytä sosiaalitukea, johon on oikeutettu. Sosiaaliturva on siis liian monimutkainen, eikä auta niitä, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Tarvitaan uudistus. Uusi sosiaaliturva pitää luonnollisena, että kansalaisen elämässä on erilaisia vaiheita. Milloin ihminen on kokoaikatyössä, milloin keikkahommissa, työttömänä, sivutoimisena tai päätoimisena yrittäjänä, opiskelijana, koulutuksessa tai kotona. Joka vaiheessa on turvaa, joka on riittävää mutta myös rohkaisee ottamaan askelia uusiin suuntiin.

Demarinuorten yksinkertainen ja selkeä Yleisturva-malli on hyvä pohja.

Perusturvaa paremmat tulot saa vastikkeellisesti, aktiivisuus palkitaan aina.

4. Keskusta vai kokoomus?

Kumpi vain.

5. Onko yleisten tes-perusteisten palkankorotusten aikakausi päättynyt Suomessa?

Toivottavasti ei. Laajat tulosopimukset, tarvittaessa nollasopimukset, ovat auttaneet Suomea vaikeina aikoina. Euromääräiset korotukset ja naispalkkaerät ovat lisänneet myös tasa-arvoa. Liittokohtainen taistelu johtaa pahimmillaan kansantaloudellisesti kalliisiin ratkaisuihin ja kasvaviin tuloeroihin.

6. Jos olisit eläinhahmo, minkä eläinhahmon itsellesi valitsisit ja miksi? Minulle on valittu eläinhahmo jo kauan aikaa sitten. Harakka on kaunis ja uljas lintu.

7. Enemmän EU:ta vai vähemmän EU:ta?

Enemmän EU-maiden yhteistoimintaa, ennen kaikkea EMU-maiden yhteistä talouspolitiikkaa.

Vähemmän hölmöjä sääntöjä – kuten Romano Prodi sanoi ollessaan komission puheenjohtaja – ja komission keinotekoisia kuritoimia.

8. Miksi olisit erinomainen pääministeri?

Suomalaiset odottavat seuraavalta pääministeriltä, että hän on rakentava ja kokoava voima. Hallituksen on luotava yhteinen Suomi, eikä jaettava kansaa kahtia.

Olen rauhan rakentaja enkä riidanhaastaja. Pienten lasten vanhemmuus on kasvattanut kärsivällisyyttäni.

9. Olisiko RKP:lle paikkaa hallituksessasi?

Kaikin mokomin, kunhan ohjelma saadaan sovittua.

10. Lisäisitkö ministerien määrää nykyisestä?

Kyllä. Työ- ja oikeusministeri ei edes teoriassa voi johtaa kahta ministeriötään. Liian suuret ministerisalkut kasvattavat virkamiesten tosiasiallista valtaa ja ovat yksi syy siihen, että hallituksen lainvalmistelu on kehnompaa kuin ehkä koskaan.

11. Salainen paheesi?

Pistaasijäätelö

Bonuskysymykset:

Vahvuutesi (nimeä kolme):

Rohkeus, harkinta ja kuuntelu.

Heikkoutesi (paljasta yksi):

Liiallinen vaativuus