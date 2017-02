Syytettyinä on kaksi irakilaista veljestä. Kuvassa ensimmäistä epäiltyä tuodaan oikeussaliin joulukuussa 2015. LEHTIKUVA / Anni Reenpää

Valtionsyyttäjä Tom Laitisen mukaan jompikumpi syytetyistä surmasi ampumalla ainakin 11 äärijärjestö Isisin vankia. Syyttäjä vaatii ampujalle elinkautista vankeutta ja toiselle syytetylle 12 vuoden vankeutta avunannosta. Miehiä syytetään terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja niiden lisäksi törkeästä sotarikoksesta sekä terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä pahoinpitelystä.

Keskeinen kysymys on, onko jompikumpi veljeksistä Isisin propagandavideolla esiintyvä niin sanottu barettimies. Punaista barettia käyttävä mies ampuu videolla maassa makaavan miehen lähietäisyydeltä.

"Parta ei kasva viikossa"

Syyttäjän mukaan useat Suomessa oleskelevat irakilaiset ovat kertoneet tunnistavansa videolla näkyvän ampujan jommaksikummaksi syytetyistä. Puolustuksen näkemys on päinvastainen.

– Päämieheni A. ei ole ollut millään tavalla osallisena joukkomurhaan. Hän ei tunnusta Isisin ideologiaa eikä ole sen kannattaja, sanoi asianajaja Kai Miesmäki tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Molemmat syytetyt ovat puolustusasianajajiensa mukaan selvästi erinäköisiä kuin barettimies.

– Päämiehestäni D:stä on valokuvia, jotka on otettu yliopistoalueella noin viikko ennen tapahtumia. Hän on niissä erittäin siisti lyhyessä parrassa. Ei ole edes mahdollista, että hänelle olisi viikossa kasvanut tuollainen parta kuin barettimiehellä, sanoi asianajaja Kaarle Gummerus.

"Syytetyt osallistuivat joukkomurhaan"

Syytteen mukaan tässä vaiheessa on vielä epäselvää, kumpi syytetyistä ampui vangit. Jos kumpaakaan ei osoiteta syylliseksi ampumiseen, molemmat on syyttäjä Tom Laitisen mukaan tuomittava avunannosta.

– Esitutkinnan perusteella on todennäköistä, että syytetyt ovat osallistuneet Camp Speicherin joukkomurhaan. He ovat vanginneet, vartioineet ja kuljettaneet teloitettavia, sanoi Laitinen oikeudessa.

Camp Speicherin joukkomurhassa Isisin taistelijat surmasivat kaikkiaan yli tuhat miestä. Surmatut olivat taisteluista vetäytyneitä aseettomia Irakin armeijan sotilaita sekä armeijan alokkaita. Joukkomurhan tavoitteena oli syyttäjän mukaan muun muassa aiheuttaa pelkoa lähiseudun asukkaissa.

Jutun pääkäsittely kestää Pirkanmaan käräjäoikeudessa suunnitelman mukaan ainakin kuusi päivää. Osa jutun todistajista esiintyy oikeudessa nimettöminä.

STT