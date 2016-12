Perjantaina Tukes ja työministeriö antoivat historiallisen vaaratiedotteen, jossa kuluttajia kehotettiin palauttamaan ilotulitepatoja, joissa on vakava puute ohjemerkinnöissä. Ohjemerkintä ohjaa rakettien ampumista väärään suuntaan.

– Meillä ei ole tietoa siitä, miten paljon palautuksia on tullut, emmekä tässä vaiheessa kerää siitä tietoa. Meille on tullut kuitenkin paljon yhteydenottoja, joissa on varmistettu ilotulitteiden turvallisuutta ja käyttökelpoisuutta. Siinä mielessä vaaratiedote on tavoittanut hyvin ihmiset, ryhmäpäällikkö Kurt Kokko Tukesista sanoo.

Ilotulitteiden vuoksi valtakunnallista vaaratiedotetta ei ole koskaan aiemmin jouduttu antamaan. Nyt siihen päädyttiin, sillä virheellinen merkintää voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen uudenvuoden juhlijoille.

– Päädyimme tähän, että tieto tavoittaisi myös ne ihmiset, jotka eivät seuraa somea eivätkä välttämättä lue mökeillään nettiä. Me emme halua yhtään onnettomuutta tämän vuoksi.

Tukesin vaaratiedote koskee ilotulipatoja, joissa keltainen tarra "Tämä kylki kohti yleisöä – Denna sid mot publiken", ohjaa ampumista väärään suuntaan. Tämä aiheuttaa vakavan vaaran niin ilotulitteen ampujalle kuin yleisölle.

Vaarallista ilotulitepataa on myyty seuraavilla kauppanimillä: Finlandia, Final Countdown, Paratiisin valloitus, Paratiisin valloitus-B, Gold-patalajitelma, Gold 4, Gold 4, Gold 5, Taivassalamoi, Megabosse ja Superbosse.

Kaikki nämä vaaralliset ilotulipadat pitää palauttaa ostopaikkaan.

Tukes on kuitenkin hyväksynyt, että jälleenmyyjät voivat myydä korjattuja tuotteita, joista virheellinen varoitusteksti on teipattu tai yliviivattu piiloon.

Tukesin mukaan osa jälleenmyyjistä on tavoittanut virheellisen tuotteen ostajia muun muassa kanta-asiakasjärjestelmän kautta.

Tieto virheellisistä merkinnöistä tuli maahantuojan, Suomen Ilotulitus Oy:n omavalvonnan kautta, sillä Tukes ei tee minkäänlaista ilotulitteiden ennakkohyväksyntää tai -tarkistusta ennen niiden myyntiä.

Maahantuojan oman arvion mukaan virheellisiä tuotteita on tullut maahan noin kolmesataa.

– Ilotulitteet tulevat myyntiin viimeisillä viikoilla ennen myyntiä, joten vastuu tuotteiden tarkastuksesta on maahantuojalla. Heillekin jää vain vähän aikaa sen tekemiseen, Kokko sanoo.

MINNA AKIMO/LÄNNEN MEDIA