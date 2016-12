Puolustusvoimat lähettää 12 yritykselle pyynnön osallistua Merivoimien uusien alusten taistelujärjestelmää koskevaan tarjouskilpailuun. Joukossa on niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin yrityksiä.

Laivojen taistelujärjestelmään kuuluu aseiden lisäksi muun muassa johtamisjärjestelmä. Puolustusvoimien mukaan järjestelmän tarkka kokoonpano selviää suunnittelun edetessä, mutta pääasejärjestelmiksi on kaavailtu ainakin merimiinoja ja ohjuksia.

Osallistumispyyntöön odotetaan vastauksia helmikuun puoliväliin mennessä, minkä jälkeen varsinaiset tarjouspyynnöt lähetetään valituille kevään aikana.

Laivue 2020 -hankkeessa on määrä korvata ensi vuosikymmenellä vanhenevia Merivoimien aluksia neljällä uudella aluksella, jotka kykenevät kulkemaan myös jäissä. Alukset pyritään rakentamaan Suomessa. Asiasta on jo tehty aiesopimus suomalaisen Rauma Marine Constructionsin kanssa.

Neljän taistelualuksen ja niiden järjestelmien kustannusarvio on 1,2 miljardia euroa. Summan on määrä tulla erillisrahoituksena puolustusbudjetin ulkopuolelta. Alukset on suunniteltu rakennettavaksi vuosina 2019–2024.

STT