Yksittäisillä tieosuuksilla nopeusrajoitus pudotetaan talveksi 60 kilometriin tunnissa. Alemman rajoituksen syynä voi olla muun muassa tien huono kunto, tienvarsiasutus tai runsas raskaan liikenteen määrä.

Muutoksissa on myös poikkeuksia. Osalla maanteistä säilyy sadan kilometrin nopeusrajoitus esimerkiksi jos tie on vähäliikenteinen, tai sen ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella.

Takaisin kesänopeuksiin siirrytään keliolosuhteiden salliessa tavallisesti maalis-huhtikuun vaihteessa.

Tänään huono ajokeli

Ajokeli voi olla tänään monin paikoin huono lumi- ja räntäsateiden takia. Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli voi olla huono Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Etelä-Lapissa.

STT