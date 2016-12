Viranomaiset eivät tiedä, paljonko Suomen vedenjakeluverkoissa on samanlaisia ilmanpoistokanavia, jotka aiheuttivat lokakuussa vesikriisin ja sairastumisia Äänekoskella.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira haluaa kuntien ja vesilaitosten tarkastavan tilanteen. Se on lähettänyt joulukuussa kunnille kehotuksen tarkastaa riskirakenteet. Jos tällaisia löytyy, vesilaitoksen on alettava välittömästi toimiin, ettei talousvesi likaantuisi.

Äänekoskella talous- ja jätevesiverkoston ilmanpoistoventtiilit olivat samassa kaivossa. Todennäköisesti putkirikko aiheutti alipaineen, ja kaivossa seisoneen likaisen veden virtaamisen ilmanpoistoventtiilin kautta talousvesiverkkoon.

Ylitarkastaja Jaana Kilponen Valvirasta sanoo viranomaisten pelkäävän, että vastaavia rakenteita on tehty muuallakin. Hän sanoo Lännen Medialle, että lukumäärää on mahdoton sanoa, koska niitä on tehty kauan aikaa sitten.

– On parasta vain käydä kaikki verkostot läpi ja tarkastaa, niin sitten voi olla varma, ettei vaarallisia rakenteita ole.

Tarkastuksilla ei ole määräaikaa. Valvira luottaa, että verkostojen kunnosta vastaavat vesihuoltolaitokset tarttuvat asiaan. Vastuuta tulee myös kuntien terveystarkastajille.

MARIA KALLIOKOSKI / LÄNNEN MEDIA