Helsingissä yhdellä Töölön sairaalan ortopedian ja traumatologian vuodeosastolla on havaittu metisilliinille eli puolisynteettiselle penisilliinille vastustuskykyisiä MRSA-bakteerin tartuntoja. Sairaalan mukaan bakteeri on löytynyt 16 potilaalta. Ainoastaan osalle heistä bakteeri on aiheuttanut infektion, osalla se on löytynyt seulontanäytteissä iholta tai nenästä.