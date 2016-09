Poliisin rikospaikkatutkimusta - Salon Suomusjärvellä tapahtui 25. helmikuuta 2016 arvokuljetusauton (oik.) ryöstö. Ryöstäjiä oli poliisin mukaan viisi tai kuusi ja he olivat liikkeellä ainakin kolmella autolla (rekka vasemmalla). LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Syyttäjä on jatkanut aamupäivällä Salon arvokuljetuksen ryöstöyrityksen todistusaineiston esittelyä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa. Todistelu on koskenut muun muassa sitä, kuinka törkeän ryöstön yritystä on syyttäjän mukaan valmisteltu.