Uusnatsiaktiivi Jesse Eppu Oskari Torniaista syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä pahoinpitelystä. Torniainen kiistää syytteet, mutta myöntää perusmuotoisen pahoinpitelyn. Torniaisen puolustuksen mukaan hän potkaisi uhria kerran.

Uusnatsijärjestö Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen kuuluvan Torniaisen epäillään potkaisseen uhria, joka kaatui ja löi päänsä. Epäilty teko tapahtui Vastarintaliikkeen mielenilmauksen yhteydessä syyskuussa. Vuonna 1988 syntynyt uhri kuoli myöhemmin sairaalassa.

Uusnatsit jakoivat epäillyn henkirikoksen aikaan Asema-aukiolla Pohjoismaisen vastarintaliikkeen materiaalia. Syyttäjän mukaan paikalla oli Vastarintaliikkeen lippujen kanssa neljä henkeä.

– (Uhri) on kävellyt lippurivistön eteen, sylkäissyt maahan ja sanonut Vastarintaliikkeestä jotain kielteistä. Sylkäisyn havaittuaan Torniainen on ottanut uhrin suuntaan kaksi kävelyaskelta ja viisi juoksuaskelta, hypännyt ilmaan ja potkaissut uhria jalkapohjallaan voimakkaasti rintaan. Sen seurauksena uhri on kaatunut selälleen maahan ja hänen päänsä on iskeytynyt asfalttiin, syytteessä sanotaan.

STT