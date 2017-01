Kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilän mukaan juontaja Axl Smith on tunnustanut osan häntä kohtaan nostetuista syytteistä, ja osan hän on kiistänyt.

Kaikkiaan Reenilä kuvailee Smithin salakatseluasiaa laajaksi. Oikeudenkäynti käynnistyi keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa.

– Minulla ei ole aiemmin ollut näin laajaa salakatseluasiaa, Reenilä kertoo.

Smithiä vastaan on nostettu syyte 33 salakatselusta, neljästä kunnianloukkauksesta ja kahdesta yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Salakatselusyytteissä on Reenilän mukaan kyse siitä, että Smith on kuvannut seksikumppaneitaan heidän tietämättään. Hän teki myös kymmenen syyttämättäjättämispäätöstä.

Kunnianloukkaus- ja yksityiselämää loukkaavat tiedon levityssyytteet liittyvät siihen, että Smith on syyttäjän mukaan näyttänyt materiaalia muille ihmisille. Syyttäjä kertoo, että materiaalia olisi jaettu Whatsapp-ryhmässä, johon Smithin lisäksi on kuulunut viisi ihmistä. Reenilän mukaan ryhmän muita jäseniä ei kuulla oikeudessa.

Smith tai hänen asianajajansa Markku Salonen ei ole halunnut kommentoida syytteitä oikeudenkäynnin yhteydessä. Hän tuli itse poliisitutkinnasta julkisuuteen maaliskuussa julkaisemallaan Youtube-videolla.

Reenilän kertoman mukaan Smith oli säilyttänyt videomateriaalia valvontamielessä, jotta häntä ei voisi syyttää seksuaalirikoksista. Videoita on ollut kaikkiaan yli 40.

– Pidän väitettä epäuskottavana, hän sanoo.

Syyttäjä on vaatinut Smithille rangaistukseksi ehdollista vankeutta ja oheissakkoa. Hän tarkentaa omaa seuraamuskannanottoaan oikeudenkäyntisarjan loppupuolella.

Helsingin käräjäoikeus määräsi Smithin salakatselua käsittelevän oikeudenkäynnin käytäväksi suljetuin ovin.

Lisäksi kaikkien asianosaisten henkilöllisyydet tunnistetietoineen on määrätty salaisiksi, samoin juttuun liittyvät asiakirjat kuten haastehakemuksen. Esitutkintapöytäkirja on julistettu salaiseksi.

Asianomistajat kuljetetaan saliin niin, ettei yleisö näe heitä. Käräjäoikeus määräsi laajan salassapidon suojellakseen asianosaisten henkilöllisyyttä.

Oikeuden laaja salassapitomääräys juontaja Axl Smithin oikeudenkäynnissä saa ymmärrystä Helsingin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professorilta Dan Frändeltä.

Frände kertoo, että hän olisi myös syyttäjänä pyytänyt asialle mahdollisimman suurta salassapitoa, ja hän ymmärtää oikeuden päätöstä.

– Olisin itse tulkinnut samalla tavalla julkisuuslakeja, ja olisin tehnyt samalla tavalla. Minusta tämä on niin epämiellyttävää asianosaisille, että tämä on ainoa tapa suojella heitä, sanoo Frände.

Oikeudenkäynnit ovat lähtökohtaisesti lain mukaan julkisia. Haastehakemukset tulevat tavanomaisesti julkisiksi sitten, kun syytteet on luettu oikeudessa. Salassapito voidaan kuitenkin määrätä, jos halutaan suojella asianosaisia. Näin toimitaan esimerkiksi seksuaalirikosasioissa.

Frände kuitenkin lisää, että salassapitoa voi vaikeuttaa asianomistajien suuri määrä.

Keskiviikkona käynnistyneen oikeudenkäynnin aluksi tuomari päästi kuitenkin kuvaajat saliin hetkeksi aikaa.

Neljää asianosaista oikeudessa keskiviikkona edustanut asianajaja Markus Talvio kertoo, että asioista puhuminen on ollut oikeudessa vaikeaa.

Asianosaiset ovat vaatineet Smithiltä tuhansien eurojen kärsimyskorvauksia.

– Haemme vähän ennakkopäätöstä, kun tällaista vastaavaa asiaa ei ole tässä mittakaavassa ollut ennen. Omien päämiesteni osalta on lähdetty siitä liikkeelle, että korvausten pitää olla isommat kuin keskimäärin tämäntyyppisissä rikoksissa tähän mennessä, Talvio kuvaili oikeudenkäynnin tauolla keskiviikkona.

Oikeudenkäynti venyi jo keskiviikkona odotetusta aikataulusta, mutta Talvio silti uskoo, että käsittelypäivät riittävät.

Helsingin käräjäoikeus on ilmoittanut, että viimeinen käsittelypäivä on helmikuun 20. Oikeuden puheenjohtaja Maritta Pakarinen arvioi, että tuomio tullaan antamaan helmikuun lopussa.